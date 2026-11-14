Mehmet Şef Yarışmacının Yaptığına Çok Kızdı: "Ben Onu Yemem, Sen Bizi Adana'dan mı Sürdüreceksin?"

Ekranların reyting rekorları MasterChef yarışmasında stüdyoda yaşanan bir detay ortalığı karıştırdı. Programda jüri üyeliği yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya Adana kebabına limon sıkılınca çileden çıktı. İşte detaylar...

"Limon Sıkılan Adana'yı Yemem!"

Programda yarışmacılar Adana Kebabı yaptı. Mehmet Yalçınkaya yemeğe limon sıkıldığını görünce adeta şoke oldu. Yarışmaya çıkışan Mehmet şef adeta ateş püskürdü. "Limon sıkılan Adana'yı yemem!" diyen ünlü şef "Yenisini ver. Sen bizi Adana'dan mı sürdüreceksin?" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyayı İkiye Bölen Tartışma

Mehmet Yalçınkaya'nın gösterdiği sert tepki sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim kullanıcı ünlü şefe hak vererek Adana kebabına asla limon sıkılmaması gerektiğini savunurken diğer bir kesim ise bunun kişisel bir damak zevki tercihi olabileceğini öne sürdü.