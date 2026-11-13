İnternet Efsanesi "Ayça_22"nin Son Hali Ortaya Çıktı İddiası Sosyal Medyayı Salladı!

2000’li yılların efsanevi mesajlaşma uygulaması MSN Messenger döneminde bilgisayar ekranlarının sağ alt köşesinde beliren "Ayça_22 kamera açtı" bildirimi bir neslin hafızasına kazınan en ikonik dijital kültür efsanelerinden biri olarak biliniyor. Yıllardır gerçek kimliği merak edilen ve hakkında sayısız spekülasyon üretilen internet fenomeni Ayça_22'nin son halinin görüntülendiği iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan bir karşılaştırma fotoğrafı nostalji rüzgarı estirirken dijital dünyanın en çok konuşulan gündem maddesi haline geldi.

Eski ve Yeni Fotoğrafı Yan Yana Paylaşıldı

Sosyal medya platformlarında kısa sürede viral olan paylaşımda 2000'li yıllardan hafızalara kazınan o meşhur profil fotoğrafı ile günümüze ait olduğu öne sürülen bir kare yan yana getirildi. Söz konusu güncel fotoğraftaki kişinin yıllar önce milyonlarca internet kullanıcısının ekranında beliren Ayça_22 olduğu iddia edildi. Paylaşımın yayılmasıyla birlikte kullanıcılar arasında büyük bir merak ve tartışma başladı.

Bir Arkadaşlık Sitesi Reklamı Olarak Doğmuştu

Türk internet tarihinin en unutulmaz virallerinden biri olan Ayça_22 efsanesi aslında bir reklam kampanyasının ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Geçmiş yıllarda konuya açıklık getiren Mustafa Vardalı bu ikonik tasarımı bir arkadaşlık sitesinin reklamı amacıyla MSN iletisi görünümünde hazırladığını açıklamış ve görselin gerçek bir konuşmaya dayanmadığını anlatmıştı. Buna rağmen dönemin binlerce internet kullanıcısı sağ alt köşede beliren bu bildirimi gerçek sanarak büyük bir merakla tıklamıştı.

Kimliğine Dair Kesin Bir Doğrulama Bulunmuyor

???? 2000'li yılların internet ortamlarının en büyük gizemlerinden olan "Ayça_22" yıllar sonra katıldığı bir programda görüntülendi; https://t.co/czK9S8HfTj — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) November 12, 2026

Yıllar içerisinde pek çok içerik üreticisi ve sosyal medya dedektifi, fotoğraftaki kadının gerçek kimliğini bulduğunu öne sürerek farklı isimler ve hesaplar paylaşmıştı. Ancak birbiriyle çelişen bu iddiaların hiçbiri bugüne kadar kesin olarak doğrulanamadı. Sosyal medyada gündem olan son fotoğraf karesinin de gerçekten o meşhur fotoğraftaki kişiye ait olup olmadığı henüz resmi bir teyit kazanmazken Ayça_22 efsanesi aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini korumaya devam ediyor.