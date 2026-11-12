Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!

Televizyon sektöründe artan maliyetler ve reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle kanalların yapım şirketlerine bütçe kısıtlamasına gitmesi yönünde baskı yapması dizi kulislerini hareketlendirdi. Birçok yapım şirketi maliyetleri dengelemek adına ekiplerden indirim talep etmeye başlarken bu durumun en ses getiren örneklerinden biri mega bütçeli yapımlardan biri olan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde yaşandı. Bölüm başı 4.5 milyon TL kazandığı iddia edilen başrol oyuncusu Burak Özçivit ve rol arkadaşlarının attığı adımlar kısa sürede gündem oldu.

"İndirimi Teknik Ekip Değil Biz Yaparız"

Televizyon sektörünü sarsan bütçe krizinin ardından Haysiyet dizisinden yüzde 15 indirim istenmesiyle başlayan süreç diğer yapımlara da sıçradı ve yapımcılar ekiplerinden yüzde 30'a varan oranlarda indirim talebinde bulundu.

Yaklaşık bölüm başı 38 milyon TL'lik bütçesiyle ekranların en yüksek maliyetli projeleri arasında yer alan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin oyuncuları ise kriz karşısında örnek bir dayanışma sergiledi. Dizide Demir Leydi karakterine hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu, başrol oyuncusu Burak Özçivit ve Muharrem Türkseven ile birlikte çekilen samimi bir fotoğrafını İzel'in "Biz hep böyleyiz" şarkısı eşliğinde takipçileriyle paylaştı. Üç ismin "İndirimi teknik ekip değil biz yaparız" diyerek yapım bütçesini rahatlatmak adına sorumluluğu üstlendiği öğrenildi.

Burak Özçivit'ten Destek Paylaşımı

Bölüm başına kazandığı yüksek rakamlarla sık sık magazin basınının odağında yer alan Burak Özçivit de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma net bir şekilde destek verdi. Oyuncu "Ekibimizle varız onlara bu zorluğu yaşatmayız biz gerekeni üstleniriz" sözleriyle set arkasındaki emekçilerin haklarının korunması gerektiğinin altını çizdi. Ünlü oyuncuların bu duyarlı yaklaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük takdir topladı.