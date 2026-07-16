Yusuf Çim Ve Nilsude Albayrak Aynı Dizide! Büyük Sürpriz

TRT 1'in yeni aile komedisi Evlilik Güzeldir için geri sayım sürerken Yusuf Çim ve Nilsude Albayrak'ın partner olacağı haberi büyük ilgi gördü.

Yusuf Çim Ve Nilsude Albayrak Aynı Dizide! Büyük Sürpriz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 17:30

Greative Film Company imzası taşıyan dizi nikâh memuru Mesut Bahtiyar'ın ailesi etrafında gelişen eğlenceli olayları ekrana taşıyacak. Hem aile ilişkilerini hem birbirinden farklı damat adaylarını mizahi bir dille anlatacak yapımın sıcak hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemesi bekleniyor.

Dizinin kreatif direktörlüğünü ise usta isim Hasan Kaçan üstleniyor. Senaryoda Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi'nin imzası bulunuyor. Okuma provasının da kısa süre içinde yapılması planlanıyor.

Partnerlik Şimdiden Dikkat Çekti

Kadronun en çok konuşulan gelişmelerinden biri ise Yusuf Çim ile Nilsude Albayrak'ın partner olması oldu. Nilsude Albayrak dizide Mesut Bahtiyar'ın kızlarından Aslı karakterine hayat verecek.

Aslı reklam sektöründe kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya çalışan hırslı ve başarılı genç bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yusuf Çim ise dizide Can karakterini canlandıracak. Genç ve başarılı bir boşanma avukatı olan Can'ın yolu beklenmedik bir şekilde Aslı ile kesişecek. İkilinin zamanla gelişecek hikâyesinin dizinin en dikkat çeken bölümlerinden biri olması bekleniyor.

Romantik Ve Eğlenceli Bir Hikâye Geliyor

İlk bilgilerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada da diziye ilgi artmış durumda. Özellikle Yusuf Çim ile Nilsude Albayrak'ın ekran uyumu şimdiden merak konusu oldu. Romantik anların bol olacağı, aile sıcaklığını ve komediyi bir araya getirecek "Evlilik Güzeldir" yeni sezonda TRT 1'in iddialı projeleri arasında yer almaya hazırlanıyor.

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