Haluk Bilginer'in Tek Sorusu Genç Hayranını Kilitledi!

Haluk Bilginer ile selfie çekmek isteyen genç hayranın yaşadığı heyecan ve usta oyuncunun esprili çıkışı sosyal medyada viral oldu.

Haluk Bilginer'in Tek Sorusu Genç Hayranını Kilitledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 16:26

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in genç bir hayranıyla yaşadığı kısa ama eğlenceli anlar sosyal medyada yüzleri güldürdü. Tam bir selfie çekme hazırlığı sırasında yaşanan diyalog hem orada bulunanları hem videoyu izleyenleri kahkahaya boğdu. Bilginer'in doğal tavırları ve genç hayranının heyecanı ortaya oldukça samimi görüntüler çıkardı.

Selfie Çekmek İsterken Tatlı Bir Karışıklık Yaşandı

Her şey genç bir hayranın Haluk Bilginer'i görünce telefonuna sarılmasıyla başladı. Heyecanını gizleyemeyen genç kız "Görüntüleri kaydedeceğim sonra keseceğim ve selfie yapacağım" diyerek telefonunun ön kamerasını açtı. Ancak o an yaşadığı heyecan nedeniyle ne yapacağını bir anlığına şaşırdı.

Bilginer de bu durumu fark edince her zamanki sakin ve esprili tavrıyla genç kıza dönüp "Ne yapıyoruz şimdi?" diye sordu. Beklenmedik soru karşısında daha da heyecanlanan genç kız ise gülerek "Hiçbir şey" cevabını verdi.

Haluk Bilginer'in Esprisi Herkesi Güldürdü

Genç hayranın verdiği cevap üzerine Haluk Bilginer'in yaptığı espri videonun en çok konuşulan anı oldu. Usta oyuncu, "Öylece duruyor muyuz?" diyerek ortamı bir anda kahkahaya boğdu. İkilinin bu doğal sohbeti sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İzleyenler özellikle Bilginer'in samimi tavrına dikkat çekerken birçok kullanıcı "İşte gerçek sanatçı", "Mütevazılığı yine kendine hayran bıraktı" ve "Bu video insanın içini ısıtıyor" gibi yorumlar yaptı.

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Kısa sürede binlerce kez izlenen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının da yüzünü güldürdü. Genç hayranın yaşadığı tatlı heyecan ile Haluk Bilginer'in sıcak yaklaşımı videoyu sıradan bir selfie anından çok daha unutulmaz hale getirdi.

Ünlü oyuncunun yıllardır değişmeyen mütevazı tavrı bir kez daha takdir toplarken o birkaç saniyelik diyalog günün en çok konuşulan ve en çok paylaşılan magazin görüntülerinden biri olmayı başardı.

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