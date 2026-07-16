Ebru Şahin İle Cedi Osman'dan Lizbon Çıkartması

Ebru Şahin ile Cedi Osman Portekiz'in başkenti Lizbon'dan paylaştıkları romantik tatil kareleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Ebru Şahin İle Cedi Osman'dan Lizbon Çıkartması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 16:32

Ebru Şahin ile Cedi Osman yoğun geçen sezonun ardından bu kez rotalarını Portekiz'e çevirdi. Mutlu evliliklerini genellikle göz önünde yaşamamayı tercih eden ünlü çift Lizbon'dan paylaştıkları samimi karelerle takipçilerinin ilgisini çekti. Romantik tatilleri kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Lizbon Sokaklarını Birlikte Keşfettiler

Portekiz'in başkenti Lizbon tarihi dokusu, renkli sokakları ve eşsiz manzaralarıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ebru Şahin ve Cedi Osman da bu büyüleyici şehri adım adım gezerek tatilin tadını çıkardı.

Şehrin tarihi noktalarını ziyaret eden çift bol bol yürüyüş yaptı, sokakların keyfini çıkardı ve birlikte geçirdikleri anları ölümsüzleştirdi. Paylaştıkları fotoğraflarda ikilinin oldukça neşeli ve huzurlu olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Tatil Karelerine Beğeni Yağdı

Ünlü çift tatilleri boyunca çektikleri en özel kareleri sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşmayı ihmal etmedi. Fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri de yorumlarıyla çifte sevgilerini gösterdi.

Paylaşımların altına "Çok yakışıyorsunuz", "Mutluluğunuz daim olsun", "Lizbon size çok yakışmış" ve "Yine örnek çift oldunuz" gibi yüzlerce yorum yapıldı. Doğal halleri ve samimi pozları sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini topladı.

Gözlerden Uzak Ama Mutlu Bir Evlilik

Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman 1 Temmuz 2022'de Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde dünyaevine girmişti. Evliliklerini gösterişten uzak yaşamayı tercih eden ikili özel hayatlarını sık sık gündeme taşımıyor.

Buna rağmen zaman zaman yaptıkları tatil paylaşımları ve birlikte geçirdikleri keyifli anlar hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Portekiz tatilinden gelen son kareler de çiftin mutluluğunu bir kez daha gözler önüne sererken sosyal medyada günün en çok konuşulan magazin paylaşımlarından biri olmayı başardı.

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