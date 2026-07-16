Haaland Ve Sevgilisi Kırmızı Halıda Tüm Dikkatleri Çaldı

Sahadaki sert futbolu attığı goller ve fizik gücüyle rakiplerine zor anlar yaşatan Erling Haaland bu kez bambaşka bir nedenle gündemde. Dünya Kupası maratonunun ardından tatile çıkan Norveçli yıldız futbolcu sevgilisi Isabel Haugseng Johansen ile İtalya'da verdiği pozlarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Üstelik bu kez konuşulan şey attığı goller değil şık tarzı oldu.

Dünya Kupası Sonrası Tatil Molası

Norveç turnuvada dikkat çeken ekiplerden biri olsa da kupaya erken veda etti. Takımın en büyük yıldızı Erling Haaland da yoğun maç temposunun ardından soluğu İtalya'da aldı. Sevgilisi Isabel Haugseng Johansen ile birlikte yat tatiline çıkan ünlü futbolcu denizin ve güneşin tadını çıkarırken bol bol dinlenme fırsatı buldu.

Tatil sırasında hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Haaland jet ski keyfi yaparken objektiflere yansıdı. Çift ayrıca Isabel'in 22'nci yaş gününü de romantik bir organizasyonla kutladı.

Moda Gecesinde Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti

Tatilin en çok konuşulan anlarından biri ise Sicilya'da katıldıkları özel moda etkinliği oldu. Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı gecede Haaland ve Isabel şıklıklarıyla büyük ilgi gördü.

Özellikle Haaland'ın klasik futbolcu tarzının dışına çıkan kombini sosyal medyada gündem olurken uzun sarı saçları siyah güneş gözlüğü, boynundaki fular ve ceketindeki detaylar moda tutkunlarından tam not aldı. Birçok kullanıcı yıldız futbolcu için "Moda ikonu olmuş" yorumları yaptı.

Çocukluk Arkadaşlığından Aile Hayatına

Erling Haaland ile Isabel Haugseng Johansen'in hikâyesi aslında yıllar öncesine uzanıyor. İkili Norveç'in Bryne kentinde birlikte büyüdü ve aynı kulübün altyapısında futbol oynadı. Dostlukları zamanla aşka dönüşürken ilişkileri Haaland'ın Borussia Dortmund forması giydiği dönemde başladı.

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden çift boş zamanlarında birlikte yemek yapmayı oyun oynamayı ve aileleriyle vakit geçirmeyi seviyor. Aralık 2024'te dünyaya gelen oğullarıyla birlikte mutlu aile hayatlarını sürdüren ikili, şimdi de İtalya tatilinden paylaştıkları karelerle adlarından söz ettirmeye devam ediyor.