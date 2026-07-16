Uyuşturucu Soruşturması: Cem Yılmaz'ın Kuzeni Öner Faruk Işık Gözaltına Alındı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 10 kişiden birinin komedyen Cem Yılmaz'ın yapımcı kuzeni Öner Faruk Işık olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu Soruşturması: Cem Yılmaz'ın Kuzeni Öner Faruk Işık Gözaltına Alındı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 18:14

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından kolluk kuvvetleri İstanbul genelinde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı şafak baskınları gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında hakkında yasal gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliden 10'u yakalanarak sorgulanmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan isimlerin kimliklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte magazin dünyasında yer yerinden oynadı.

Cem Yılmaz'ın Kuzeni Gözaltında

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler arasında sinema ve televizyon dünyasında yapımcı ve oyuncu olarak tanınan Öner Faruk Işık da bulunuyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın kuzeni olduğu belirlenen Işık'ın gözaltına alınması gözlerin ünlü komedyenin yapacağı olası açıklamalara çevrilmesine sebep oldu.

Adli Süreç

Soruşturmayı derinleştiren başsavcılık makamı elde edilen yeni deliller ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda adli adımlar atmaya hazırlanıyor. Operasyonun ilk dalgasında yakalanan 10 şüphelinin sorgusu emniyette devam ederken, firari durumdaki diğer 15 şüphelinin yakalanması amacıyla yürütülen saha operasyonları kesintisiz sürdürülüyor. İlerleyen günlerde emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi beklenen şüpheliler, uyuşturucu ticareti veya kullanımı suçlamaları doğrultusunda hakim karşısına çıkarılacak.

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