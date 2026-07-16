Erdal Kaya'nın Yasemin Kay Allen'e Aldığı Hediyenin Değeri Dudak Uçuklattı!

Yasemin Kay Allen yeni yaşını İstanbul Boğazı’nın büyüleyici manzarasında karşıladı. Şık bir teknede gerçekleşen özel davete magazin dünyasının popüler isimleri katıldı. Son dönemin en çok konuşulan yapımlarında rol alan başarılı aktris Farah Zeynep Abdullah da yakın dostu Yasemin Kay Allen'ı bu anlamlı gecede yalnız bırakmadı. Geceden paylaşılan samimi fotoğraf karelerinde ikilinin neşeli ve doğal halleri dikkat çekti. Boğaz Köprüsü'nün ışıkları altında çekilen pozlar sosyal medya platformlarında kısa sürede büyük beğeni topladı.

İki Milyon Liralık Hediye

Takvim gazetesinden Ufuk Özcan’ın haberine göre lüks kutlamaya damga vuran asıl ayrıntı Allen'in eşi tarafından alınan hediye oldu. Maddi değeri yüksek armağanlara önem vermediği bilinen Yasemin Kay Allen için eşi Erdal Kaya günler öncesinden titiz bir hazırlık yürüttü. Dijital dünyada "Amerikalı Aynasız" lakabıyla geniş kitlelere ulaşan Kaya'nın dünyaca ünlü bir mücevher markasından pırlanta su yolu bileklik seçtiği belirtildi. Kulislere sızan detaylara göre yaklaşık 2 milyon Türk Lirası değerindeki bu lüks takı partinin en çok konuşulan detayları arasına girdi.

Sosyal Medyada Romantik Paylaşımlar

Eşine yaptığı şık jestle adından söz ettiren Erdal Kaya, kutlamanın hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden tebrik mesajı yayınladı. Eşiyle yan yana çekilen eğlenceli fotoğrafları paylaşan Kaya gönderisine "Doğum günün kutlu olsun! Hep beraber sağlıklı ve huzurlu uzun yıllara. Gelen herkese çok teşekkürler, şeref duyduk sizleri ağırlamaktan" notunu düştü. Yasemin Kay Allen ise bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak "Kelimeler kifayetsiz bir tanem. İyi ki varsın" yorumuyla sevgisini dile getirdi. Çiftin paylaşımı takipçilerinden binlerce yorum aldı.