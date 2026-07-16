Ahbap Soruşturmasında Şok Karar: Derneğin ve Şüphelilerin Mal Varlıklarına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Emniyet ve jandarma birimleri dernek bünyesinde toplanan yardım ve bağış paralarının şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların sorgu işlemlerini tamamladı. Jandarma ekiplerinin adliyeye sevk ettiği şüpheliler gün içinde savcılık katında ifade verdi.

Savcılık, ifade işlemlerinin ardından zanlılardan Arif Sevik ile Berk Ulu'yu tutuklama istemiyle hakimliğe gönderdi. Aynı taleple sulh ceza hakimliğine sevk edilenler arasında Berkant Acil, Erkin Köse, M. Sait Köse ve Mert Ulu da yer alıyor. Cumhuriyet savcısı diğer altı zanlı hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti. Jandarma ekiplerinin İstanbul merkezli operasyonla İzmir, Kocaeli ve Muğla'da yakaladığı diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Mal Varlıklarına El Konuldu

Nöbetçi hakimlik soruşturma çerçevesinde mülkiyet haklarına yönelik tedbir kararı aldı. Mahkeme yürütülen çok yönlü incelemeler doğrultusunda Ahbap Derneği ile dosyada adı geçen tüm şüphelilerin mal varlıklarına el koydu.

Sulh ceza hakimliği karar yazısında kurucu Haluk Levent ile diğer şüphelilerin kuvvetli suç şüphesi altında olduğunu vurguladı. Karar dosyasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, banka hesap hareketleri, telefon inceleme tutanakları ve jandarma tespitleri somut delil olarak yer alıyor. Ayrıca hakimlik dernek envanterindeki varlıkların eksiltildiğini ve bazı taşınmazların elden çıkarıldığını resmi kararında açıkça belirtti.

İddiaların Perde Arkasındaki Finansal Hareketler

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve jandarma birimlerinin yürüttüğü operasyonun temelinde ağır iddialar bulunuyor. Soruşturma makamı şüphelilere örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını yöneltiyor.

Uzmanların yaptığı finansal analizler zanlıların gelir durumlarıyla uyuşmayan olağan dışı para hareketlerini ortaya çıkardı. İncelemelerde derneğe bağış olarak gelen meblağların bir kısmının şans oyunları hesaplarına aktarılarak kaybedildiği saptandı. Ayrıca şüphelilerin kendi aralarında kısa süreler içinde çok sayıda tapu devri gerçekleştirdiği belirlendi. Kurucu Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından genişleyen soruşturmada mali incelemeler sürüyor.