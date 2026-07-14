Yüsra Geyik'ten Ezber Bozan Mini Çıkış! Siyah Etekli Pozları Instagram'ı Salladı!

Uzun yıllar boyunca ekranların en uzun soluklu fenomen yapımı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha karakteriyle Türk izleyicisinin gözü önünde büyüyen, şimdilerde ise yeni projesi Altı Üstü İstanbul'da ile fırtınalar estirmeye hazırlanan başarılı oyuncu Yüsra Geyik sosyal medyadaki cesur ve çabasız tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Oyunculuk performansının yanı sıra son dönemde adeta bir moda ikonuna dönüşen Geyik kişisel Instagram hesabından paylaştığı son karelerle takipçilerinin nefesini kesti.

Siyah Süper Mini ve Beyaz Crop Uyumu: Cesur Seçim!

Moda trendlerini yakından takip eden ve cesur kombinleriyle her daim adından söz ettiren Yüsra Geyik bu kez monokrom şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Tercih ettiği siyah süper mini eteği ve göbek dekolteli beyaz crop gömleği ile objektiflerin karşısına geçen güzel oyuncu fit görüntüsü ve estetik pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı. Abartıdan uzak son derece cool ve eforsuz tarzıyla adeta stil dersi veren ünlü ismin bu cesur seçimi moda bloggerlarının da radarına girdi.

"Aklımdaydı da Unutmuşum" Notuyla Paylaştı!

Yüsra Geyik büyük bir ilgiyle karşılanan bu peş peşe karelerini gizemli ve bir o kadar da esprili bir notla yayınladı. Fotoğraflarının altına şu kelimeleri düşen başarılı oyuncunun paylaşımı kısa sürede dijital dünyada yüksek etkileşim aldı: "Aklımdaydı da unutmuşum..."

Hayranlarından Yorum ve Beğeni Yağmuru

Güzel oyuncunun bu nefes kesici paylaşımları Instagram akışına düşer düşmez hayranları ve magazin camiasından dostları tarafından adeta abluka altına alındı. Binlerce beğeni ve övgü dolu yorum alan Yüsra Geyik için "Harika bir stil", "Arka Sokaklar'ın Zeliha'sından bir moda ikonuna" ve "Her projede daha da güzelleşiyorsun" şeklinde binlerce yorum yapıldı.

Televizyon setlerindeki yoğun çekim maratonundan sosyal medyanın parıltılı dünyasına keskin bir geçiş yapan Yüsra Geyik bu son pozlarıyla da haftanın en çok konuşulan popüler manşetlerinin zirvesindeki yerini sağlama aldı.