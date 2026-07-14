Taylor Swift'in Yıllarca Sakladığı Sır Ortaya Çıktı!

Taylor Swift ile Travis Kelce yine magazin gündemini karıştırmayı başardı. Bu kez konuşulan konu yeni bir şarkı ya da evlilikleri değil uzun süredir gizli tuttukları sevimli dostları oldu. Çiftin aylardır konuşulan ama bir türlü doğrulanmayan köpek iddiaları sonunda gerçek çıktı. Balayı dönüşünde özel jetlerinden inerken görüntülenen bembeyaz Samoyed cinsi köpek ikilinin en yeni aile üyesi olarak dikkat çekti.

Havalimanında kameralara yansıyan görüntülerde Travis Kelce'nin köpekle yakından ilgilenmesi de gözlerden kaçmadı. Çifte yakın kaynaklar ise köpeği sahiplenme fikrinin büyük ölçüde Travis'ten çıktığını öne sürüyor.

Koltuğun Başına Gelmeyen Kalmadı

Aslında bu köpeğin varlığına dair ilk ipucu aylar önce gelmişti. Travis Kelce'nin ağabeyi Jason Kelce katıldığı bir podcast yayınında farkında olmadan ilginç bir detay paylaşmıştı. Anlattığına göre Travis'in evindeki oldukça pahalı yeşil kadife koltuk yeni yavru köpek tarafından kemirilmişti.

Jason'ın bu açıklaması o dönem fazla dikkat çekmese de şimdi ortaya çıkan görüntülerle birlikte her şey yerine oturdu. Meğer o gizemli yavru gerçekten de Taylor ve Travis'in birlikte baktığı köpekmiş.

Taylor Uzun Süre Gizlemeyi Başardı

İşin en dikkat çeken kısmı ise Taylor Swift'in daha önce verdiği bir röportaj oldu. Ünlü şarkıcı Jimmy Fallon'ın programında köpek sahibi olduğu yönündeki iddiaları reddetmiş ve hayatında hiç köpek gezdirmediğini söylemişti. Ancak son görüntüler bu söylentilerin doğru olduğunu ortaya koydu.

Taylor'ın zaten Meredith Grey Olivia Benson ve Benjamin Button isimli üç kedisi bulunuyordu. Şimdi bu sevimli Samoyed de aileye katılmış oldu. İsmi henüz açıklanmasa da minik dost şimdiden hem Swift hayranlarının hem magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.