Ceren Ayruk Gün Batımı Pozlarıyla Büyüledi, Rol Arkadaşı Çağan Efe Ak'tan "Peri" Yorumu Geldi!

Kanal D'nin ekranlarda fırtınalar estiren gençlik enerjisi ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen popüler dizisi Daha 17'nin parlayan yıldızı Ceren Ayruk sosyal medyadaki estetik duruşu ve çabasız şıklığıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Dizide canlandırdığı Leyla karakteriyle izleyicilerin kalbini kazanan güzel oyuncu bu kez kişisel Instagram hesabından paylaştığı büyüleyici bir gün batımı serisiyle dijital dünyayı kasıp kavurdu.

Altın Saat Şıklığı Takipçilerden Tam Not Aldı

Yaz sezonunun o en sevilen, gökyüzünün kızıla boyandığı golden hour (altın saat) dilimini kaçırmayan 23 yaşındaki Ceren Ayruk gün batımını arkasına alarak objektif karşısına geçti. Güneşin son sıcak ışıklarının altında peş peşe doğal ve estetik pozlar veren genç oyuncu duru güzelliği, uçuşan saçları ve şık tarzıyla adeta göz kamaştırdı.

Kısa sürede keşfete düşen ve dijital mecralarda yüksek etkileşim alan bu kareler genç aktrisin takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Partnerinden Kalpleri Isıtan Yorum: "Peri misiniz?"

Ceren Ayruk'un bu göz alıcı paylaşımına, dizideki en yakın destekçisi ve rol arkadaşı olan, Aras karakterine hayat veren yakışıklı genç oyuncu Çağan Efe Ak da kayıtsız kalamadı. Ekrandaki muazzam uyumlarıyla zaten izleyicilerden tam not alan ikilinin set dışındaki bu tatlı dostluğu Çağan Efe'nin fotoğrafların altına düştüğü şu yorumla bir kez daha kanıtlandı: "Peri misiniz?"

Rol arkadaşının bu sempatik ve övgü dolu yorumu dizinin sıkı takipçileri tarafından anında binlerce beğeni aldı. Hayranlar ikilinin bu tatlı etkileşimine "Aras ve Leyla uyumu gerçek hayatta da harika!" ve "Gerçekten peri gibi" şeklinde yüzlerce destek mesajıyla karşılık verdi.

Daha 17 setinin yoğun ve heyecanlı çekim temposuna kısa bir altın saat molası veren Ceren Ayruk bu son paylaşımıyla hem dizideki başarısını taçlandırdı hem de haftanın en tatlı, en çok konuşulan gençlik magazin başlıkları arasındaki yerini aldı.