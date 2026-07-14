Eda Ece'den Yıllar Sonra Olay İtiraf! "Utanç İçindeyim"

Haluk Levent soruşturmasının ardından konuşan Eda Ece Ahbap Derneği'ne hiç bağış yapmadığını açıkladı. Eski sözleri için yeniden özür dileyip dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Eda Ece'den Yıllar Sonra Olay İtiraf!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2026 18:27

Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturmanın ardından sosyal medyada eski paylaşımlar ve açıklamalar yeniden konuşulmaya başladı. Bu isimlerden biri de oyuncu Eda Ece oldu. 2023 yılında bir ödül töreninde yaptığı konuşma nedeniyle uzun süre eleştirilen Ece Instagram hesabından peş peşe açıklamalar yaparak hem Ahbap Derneği hakkındaki iddialara yanıt verdi hem yıllardır tartışılan sözleri için bir kez daha özür diledi.

Oyuncu yaşanan gelişmeler sonrası sessiz kalmak istemediğini belirterek, kamuoyunda oluşan bazı yanlış algıları düzeltmek istediğini söyledi.

Ahbap Derneğiyle Bağım Yok

Eda Ece açıklamasında en çok konuşulan konulardan birine de netlik getirdi. Ahbap Derneği'ne hiçbir zaman bağış yapmadığını, derneğin herhangi bir organizasyonunda yer almadığını ve insanları bağış yapmaya teşvik eden paylaşımlar da paylaşmadığını ifade etti.

Deprem döneminde yalnızca devletin çağrısıyla düzenlenen ortak bağış yayınına katıldığını söyleyen oyuncu, bunun dışında yardım çalışmalarını kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini anlattı. Rol aldığı dizinin ekibiyle birlikte ihtiyaç malzemelerini temin ettiklerini, deprem bölgesine giderek destek olduklarını ve bu yardımları kamuoyuna duyurmayı tercih etmediklerini dile getirdi.

Yıllar Sonra Bir Kez Daha Özür Diledi

Eda Ece asıl pişmanlığının ise 2023 yılında yaptığı konuşmanın sonunda kurduğu cümle olduğunu söyledi. O dönemde yaşadığı yoğun duygular nedeniyle espri yapmaya çalıştığını ancak bunun büyük bir hata olduğunu kabul etti.

"Oy haklarına karışmak benim haddime değildi" diyen oyuncu depremzedeler başta olmak üzere kırdığı herkesten yeniden özür istedi. Kendisine yönelik eleştirilerin yıllardır sürdüğünü, hamileliği sırasında bile bu yorumlarla karşılaştığını belirten Ece bugüne kadar tartışmaya girmek yerine sadece özür dilemeyi tercih ettiğini söyledi.

Açıklamasını ise "Lütfen beni affedin. Bir daha böyle bir hadsizlik yapmayacağım." sözleriyle tamamladı.

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