Yüsra Geyik Sınırları Zorladı! Kıvanç Anısı Ağızları Açık Bıraktı

Ekranların sevilen oyuncusu Yüsra Geyik katıldığı programda üniversite yıllarına ve özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla magazin gündemini salladı. Güzel oyuncunun Türk sinemasının en yakışıklı isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili okul anısı ise hayranlarını adeta şaşkına çevirdi.

"Kıvanç Not İsteyince 'Aman Allah’ım' Dedim"

İstanbul Kültür Üniversitesi yıllarını anlatan Yüsra Geyik Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı kampüsü paylaştıklarını dile getirdi. Ünlü jönün kendisinden ders notu istediği günü kahkahalarla anlattı. "Ben üniversitede Kıvanç Tatlıtuğ'a bile ders notlarımı vermiş biriyim. Bir gün bana gelip 'Kıvanç senin notlarını istiyor' dediler duyunca 'Aman Allah'ım' deyip şaşkınlığımı gizleyemedim" sözleriyle masum üniversite heyecanını paylaştı.

"Hoşlandığım Kişiyi Manipüle Etmeyi Severim"

İlişkiler konusundaki ilginç ve iddialı huylarını da gizlemeyen ünlü oyuncu kıskançlık anlarında sergilediği tavrı "iğrenç" olarak tanımlasa da dürüstçe anlattı. İlgilendiği erkeği başka bir kadınla gördüğünde hemen devreye girdiğini belirten Geyik "Gidip 'Sana hiç yakıştıramadım, neyse Allah mutlu etsin' derim. Benimle olsun ya da olmasın o kişiyi manipüle edip yaptığına pişman etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"İlişkinin Adı Net Şekilde Konmalı"

Belirsizlikten nefret ettiğini de vurgulayan güzel yıldız flört dönemine dair kurallarını net bir şekilde koydu. Birkaç buluşmadan sonra teklif beklediğini söyleyen Yüsra Geyik "Öyle adını koymayalım durumlarını hiç sevmem. Bir sor bakalım benim gönlüm ne istiyor? Karşı tarafın 'Benimle çıkar mısın?' tadında net bir adım atması gerekir" diyerek aşktaki kriterlerini özetledi.