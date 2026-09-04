Cem Yılmaz Bu Kez Kulağıyla Güldürdü!

Kalp krizi sonrası sağlık mesajları veren Cem Yılmaz bu kez kulağının yakınlaştırılmış fotoğrafını paylaştı. Esprili sözleri sosyal medyada dikkat çekti.

Cem Yılmaz Bu Kez Kulağıyla Güldürdü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2026 13:40

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutan Cem Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü komedyen, bu kez kulağının yakınlaştırılmış bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerini hem güldürdü hem de sağlık konusunda dikkat çeken bir mesaj verdi.

Daha önce yaptığı paylaşımda sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini söyleyen Yılmaz, kalp ve damar sağlığının önemine dikkat çekmişti. “Damar çok önemli” diyen komedyen, bu kez de kulağı üzerinden yaptığı espriyle gündeme geldi.

Kulağındaki Çizgiyi Mercek Altına Aldı

Cem Yılmaz, kulağının yakınlaştırılmış fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımında, kulak memesindeki çizginin bazı sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğine yönelik tartışmalara gönderme yaptı.

Ancak Yılmaz bu kez konuyu böbrek yetmezliği üzerinden esprili bir dille ele aldı. Fotoğrafın altına, “Bariz bir böbrek yetmezliği kulağı yakınlaştırınca çıkıyor. Nasıl görmedim” notunu yazdı.

Ardından takipçilerine sağlık konusunda daha bilinçli olmaları çağrısında bulunan Yılmaz, “Lütfen hepimiz daha dikkatli ve bilinçli olalım… Hayatı yakınsayalım” ifadelerini kullandı. “Pinch zoom” notuyla da fotoğrafı parmaklarla yakınlaştırmaya gönderme yaptı.

Esprinin Altında Sağlık Mesajı Var

Cem Yılmaz’ın paylaşımı, kendine özgü mizah anlayışını bir kez daha ortaya koyarken, yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından sağlık konusundaki farkındalık mesajlarını sürdürdüğünü de gösterdi.

Ünlü komedyenin özellikle kulağındaki çizgi üzerinden yaptığı gönderme sosyal medyada dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede takipçilerinin gündemine oturdu.

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