Demet Şener’den Radikal Karar! Eski Halinden Eser Kalmadı

Eski Türkiye Güzeli ve tescilli hoş kadın Demet Şener magazin dünyasındaki hareketli gündemine bu kez sürpriz bir imaj değişikliğiyle damga vurdu. Eski eşi İbrahim Kutluay ile çocukları için sürdürdüğü seviyeli dostlukla ve özel hayatındaki gelişmelerle sık sık adından söz ettiren ünlü model radikal bir karara imza atarak yıllardır alıştığımız tarzının dışına çıktı.

Sarı Tonlara Veda Etti, Kahverengiye Döndü

Güzelliği ve fit görünümüyle yıllara meydan okuyan Demet Şener saç imajında yeniliğe gitti. Yıllardır severek kullandığı açık tonlardaki saç rengini değiştiren ünlü isim tercihini sıcak kahve tonlarından yana kullandı. Yeni saç rengiyle bambaşka bir görünüme kavuşan Şener bu iddialı değişimini vakit kaybetmeden sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeni Tarzına Sosyal Medyadan Övgü Yağdı

Aynadaki yeni halini çok beğendiği her halinden belli olan ünlü model paylaşımına "Yaşasın, tam istediğim gibi oldu!" notunu düşerek duyduğu mutluluğu ve tatmin duygusunu dile getirdi. Şener’in bu yenilikçi adımı kısa sürede binlerce beğeni toplarken takipçileri de ünlü ismin yeni imajına övgüler yağdırdı.

Gerek podyumlardaki profesyonelliği gerekse zamansız şıklığıyla her dönem ilham veren Demet Şener son imaj değişikliğiyle de sonbahar sezonunun saç trendlerine yön vereceğinin sinyalini vermiş oldu