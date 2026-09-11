"Kırk Yılda Bir Gelmişiz!" Nilüfer Ajda’nın Sırrını İfşa Etti

Türk pop müziğinin üç dev ismi Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Nilüfer’in bir araya geldiği unutulmaz beş çayı buluşmasından kahkahalar attıran ve magazin gündemini sallayan bomba bir detay ortaya çıktı. Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan Nilüfer üç efsane ismin ev buluşmasında yaşanan eğlenceli anları ilk kez paylaştı.

"Biz Dolmaları Götürürken Ajda Disiplininden Ödün Vermedi"

Sezen Aksu ile birlikte ikram edilen lezzetlerin tadını çıkardıklarını belirten Nilüfer, Süperstar Ajda Pekkan’ın çelik gibi iradesine nasıl hayran kaldıklarını anlattı. Masadaki ziyafete rağmen Ajda Pekkan'ın diyetini bozmadığını vurgulayan Nilüfer o anları şu eğlenceli sözlerle dile getirdi:

"Biz Sezen'le kısırları, zeytinyağlı dolmaları götürürken Ajda sadece bir yeşil elma yedi. Meğer bir gün evvel diyetisyeniyle görüşmüş. Kırk yılda bir bir araya gelmişiz ben açıkçası kendimi bıraktım ama Ajda o muazzam disiplininden asla ödün vermedi."

Yıllara Meydan Okuyan Fitliğin Sırrı Unutulmaz Buluşmada Gizli

Türk müziğine yön veren üç efsane kadının bu samimi anları sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve kusursuz fiziğiyle her daim takdir toplayan 70'lik Süperstar'ın ziyafet masasında bile yeşil elma yiyerek formunu nasıl koruduğu böylece bir kez daha kanıtlanmış oldu.