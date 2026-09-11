Ferdi Tayfur'un Damadından Şok İddia! "Elimde Mesajlar Var"

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın magazin ve yeraltı dünyasını sarsacak bomba açıklamalara imza attı. Karapara aklama suçlamasıyla Van'da tutuklanan ve "Vanlı Kara Haydar" lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında konuşan Aydın ünlü mafya figürünün kendi iş yerine çökmeye çalıştığını iddia etti. Yapılan şok açıklamalar zaten gündemden düşmeyen soruşturmaya yepyeni ve patlamaya hazır bir boyut kazandırdı.

"Yersen Yaptı Ama Şikayet Etmedim"

Yaklaşık bir ay önce Tançalan ile gerilim dolu bir süreç yaşadığını belirten Muhammet Aydın olayı kendi üslubuyla gözler önüne serdi. Karşısındaki kişinin gözünü korkutmaya çalıştığını söyleyen ünlü damat "Bu arkadaş bana 'yersen' yaptı ama tabii ki yemedim. Elimde tüm mesaj ve yazışma kayıtları duruyor" dedi. Kendisine yönelik bu çökme girişimini ciddiye almadığı için polise gitmediğini belirten Aydın "Bana böyle gelen asalak tipleri şikayet etmeyi sevmiyorum, zaman kaybı" ifadeleriyle meydan okudu.

"Tek Bir Sözümle Bir Dosya Daha Yer"

Tançalan'ın tutuklanmasının ardından elindeki kozları açıklayan Aydın devletin gücüne vurgu yaptı. Kendisinin tek bir müracaatıyla şüpheli hakkında yeni bir soruşturma açılabileceğini iddia eden Aydın "Devletimiz her zaman 18 yaşında. Söylediğim dakika bir dosyası daha olur cezaevinden hiç çıkamaz" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Gösterişli Düğün ve Gözaltı Dalgası

Öte yandan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Tançalan’ın tutuklanmasının ardından soruşturma iyice derinleşti. Düğünlerinde sergilenen kilolarca altın ve milyonlarca liralık döviz nedeniyle MASAK’ın radarına giren çiftten sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz de İstanbul’da gözaltına alındı. Lüks yaşamları ve akıllara durgunluk veren düğün takılarıyla çok konuşulan çiftin tüm mal varlıkları mercek altına alınırken Muhammet Aydın’ın bu iddiaları gündemi uzun süre meşgul edeceğe benziyor.