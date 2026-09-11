Ece Erken Neden Ücretli Fotoğraf Paylaşıyor?

Ekranların sevilen ismi Ece Erken son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan Instagram’daki ücretli abonelik sistemi hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. Katıldığı canlı yayında merak edilen soruları yanıtlayan ünlü sunucu özel fotoğraflarını neden aylık 70 TL karşılığında takipçilerine sunduğunu ve bu kararın arkasında yatan asıl sebebi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

"Mesele Para Değil Beni Zengin Etmez"

Abonelik sisteminden elde ettiği kazancın kendisi için hiçbir maddi önemi olmadığını vurgulayan Ece Erken belirlenen 70 liralık sembolik ücretin yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirtti. Amacının gelir elde etmek olmadığını dile getirerek “Ne kazandım ki... 70 lira beni ne zengin eder ne de takip edeni fakir eder. Benim için mesele kesinlikle para kazanmak değil” diyerek hakkında çıkan dedikodulara noktayı koydu.

"Paylaşımlarım Magazin Basınına Düşmüyor"

Sistemi kullanma amacının tamamen huzur bulmak olduğunu belirten Erken özel anlarını daha rahat paylaşabilmek için bu yönteme başvurduğunu anlattı. Sosyal medyadaki baskıdan uzaklaşmak istediğini söyleyen sunucu “Özel abonelerimle paylaştığım şeyler magazine düşmüyor, o yüzden çok rahatım. Bazen keyifli oluyorsun, bir şey paylaşmak istiyorsun ama göze gelmek istemiyorsun. Ben de o anları nazar değmesin diye sadece özel abonelerime açıyorum” sözleriyle magazin gündeminden korunmak istediğini itiraf etti.

"Bikinili Poz Satmak İçin Yapmadım"

Sosyal medyada yürütülen "iddialı pozlarını parayla satıyor" algısına da sert tepki gösteren güzel sunucu konuya son noktayı koydu. Şahsi yaşam tarzına vurgu yapan Erken “Ben zaten denize bikiniyle giren, havuz kenarında rahatça takılan bir kadınım. Bikiniyle fotoğraf koymak için özel abonelik açmadım” diyerek hakkındaki spekülasyonları tamamen boşa çıkardı.