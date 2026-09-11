Ali Koç'a Kırmızı Kart! Parfüm Şişesini Öyle Bir Tuttu ki...

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç iş hayatındaki ve spor dünyasındaki yoğun gündeminin ardından bu kez magazin ve cemiyet hayatının en çok konuşulan ismi oldu. Eşi Nevbahar Koç’un kendi adını taşıyan parfüm markasına verdiği desteği sürdüren ünlü iş insanı marka için bir kez daha profesyonel objektiflerin karşısına geçti. Çekilen yeni tanıtım fotoğrafları ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eşinin Markası İçin İkinci Kez Kamera Karşısında

İlk olarak 3 Eylül tarihinde eşi Nevbahar Koç ile birlikte romantik pozlar vererek markanın lansmanı için kamera karşısına geçen Ali Koç desteğini kesmedi. Kısa bir süre sonra yeni çekimler için yeniden stüdyoya giren ünlü çifte bu kez çekimlerde bir kadın model daha eşlik etti. İş dünyasının ciddi duruşuyla tanınan isminin eşinin markası için üst üste modellik yapması moda ve cemiyet kulislerinde büyük takdir topladı.

Sosyal Medyadan Esprili "Sarı Kart" Benzetmesi

Çekimlerin yayınlanmasının ardından gözler Ali Koç’un fotoğraflardaki duruşuna çevrildi. Özellikle yeni karelerden birinde ünlü iş insanının parfüm şişesini tutuş biçimi takipçilerin gözünden kaçmadı. Ali Koç'un parfüm şişesini havaya kaldırarak tuttuğu kareyi gören kullanıcılar espri bombardımanı başlattı. Yeşil sahalardaki hakem hak hareketlerine atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları "Parfüm öyle mi tutulur, futbolcuya kart mı gösteriyorsun?", "Başkan alışkanlıktan sarı kart çıkarır gibi parfüm tutuyor" şeklinde esprili yorumlar yaptı.

Alışılmışın Dışındaki Tarzı Çok Konuşuldu

Spor kamuoyunda sert ve resmi duruşuyla görmeye alışık olduğumuz Ali Koç’un eşinin kozmetik markası için girdiği bu estetik ve rahat haller dikkat çekti. Nevbahar Koç’a olan desteğiyle takdir toplayan başarılı iş insanının modellik macerası ve sosyal medyada viral olan eğlenceli pozları magazin gündeminin üst sıralarındaki yerini koruyor.