Şok Fiyat! Diana’nın Tarihi İntikam Elbisesine Servet İstediler

Moda tarihinin ve kraliyet ailesinin en unutulmaz simgelerinden biri haline gelen ikonik "intikam elbisesi" yıllar sonra yeniden alıcısını bekliyor. Prenses Diana’nın 1994 yılında tüm dünyaya meydan okurken giydiği siyah ipek elbise 9 Aralık’ta New York’taki ünlü Sotheby’s Müzayede Evi’nde tek başına açık artırmaya sunulacak. Rekor bir fiyata satılması beklenen elbisenin tahmini değerinin 150 bin ile 300 bin dolar arasında olacağı öngörülüyor.

İhanet İtirafına Şıklıkla Verilen Tarihi Yanıt

Tüm dünyanın hafızasına kazınan o unutulmaz gece günümüz Kralı Charles'ın televizyonda Camilla Parker-Bowles ile olan ilişkisini kamuoyuna resmen itiraf etmesiyle başladı. Eşinin ihanetini canlı yayında izleyen Galler Prensesi hemen ardından katıldığı Vanity Fair partisinde adeta bir stil devrimi yaptı. Normalde kraliyet geleneklerine göre sadece yas günlerinde giyilen siyah rengi ve cesur mini kesimi tercih eden Diana gururunu ve güzelliğini tüm dünyaya sergileyerek intikamını soğuk değil sıcacık bir şıklıkla servis etti.

Üç Yıl Gardırobunda Sakladığı Sırrı Açığa Çıkardı

Christina Stambolian imzalı omuzları açıkta bırakan bu büstiyer elbiseyi aslında üç yıl önce satın alan fakat fazla iddialı bulduğu için saklayan Diana o gece aksesuarlarıyla da mesaj verdi. Kraliçe Anne’in hediyesi olan safir ve inci kolyeyle görünümünü tamamlayan güzel prenses zarafetin en güçlü silah olabileceğini kanıtladı. 1997’deki satışında 53 bin dolara alıcı bulan bu efsanevi parça hem bir ihanetin sembolü hem bir kadının ayağa kalkış hikayesi olarak tarihe geçti.

"Evliliğimizde üç kişiydik" sözleriyle bir döneme damga vuran talihsiz prensesin bu ölümsüz kıyafeti yeni sahibini beklerken saray kulislerini ve moda dünyasını bir kez daha heyecanlandırdı.