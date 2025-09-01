Yüsra Geyik “Sahtekârlar” Dizisinin Kadrosunda

Yüsra Geyik Yeni Rolüyle Geliyor

Başarılı oyuncu Yüsra Geyik, yeni bir dizi projesiyle ekrana dönüyor. Son olarak MF Yapım’ın “Bize Bir Şey Olmaz” dizisinde Hare karakterini canlandıran Geyik, bu kez Ay Yapım imzalı “Sahtekârlar” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Kıvılcım Rolüyle Seyirci Karşısına Çıkacak

Geyik, dizide Kıvılcım karakterine hayat verecek. Kıvılcım, Hidayet Kutman’ın (Tamer Levent) oğlu Koral’ın sevgilisi olarak hikâyede önemli bir yer üstlenecek. İzleyiciler, Geyik’in performansını merakla bekliyor.

Güçlü Kadro Bir Araya Geliyor

Dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek (Reyhan), Burak Deniz (Ertan), Tamer Levent (Hidayet), Perihan Savaş (Hüma), Elçin Afacan (Ferâye), Naz Göktan (Neslihan), Emre Bulut (Eymir) ve Can Bartu Aslan (Taha) yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken proje, sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Eylülde Sete Çıkıyor

Ay Yapım’ın NOW için hazırladığı dizinin çekimlerinin eylülün ikinci haftasında başlayacağı öğrenildi. Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı projeyi başarılı yönetmen Ali Bilgin yönetecek.

NOW’da Pazar Günleri Yayınlanacak

Kulis bilgilerine göre dizi, NOW ekranlarında pazar günleri izleyiciyle buluşacak. Hem güçlü hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla “Sahtekârlar”, şimdiden büyük merak uyandırdı.