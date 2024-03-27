Yüsra Geyik ile Ozan Güven aşk yaşadı mı? İlk kez açıkladılar!

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu', oyuncu Yüsra Geyik'in 'Rüya' karakteriyle katılımıyla çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Dizinin başarısından ve yönetmen Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğinden övgüyle bahseden Geyik, ayrıca rol arkadaşı Ozan Güven ile ilgili çıkan aşk dedikodularına da açıklık getirdi. Detaylar için aşağıya bakabilirsiniz...

Yüsra Geyik ile Ozan Güven aşk yaşadı mı? İlk kez açıkladılar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-03-2024 10:42

Oyuncu Yüsra Geyik, geçtiğimiz günlerde Akmerkez'de görüntülendi. Kanal D'nin sevilen dizisi 'Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu'nda 'Rüya' karakterini canlandıran Geyik, dizinin başarısının tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Ekip harika. Başarının arkasında büyük bir emek var. Sete girince bunu daha iyi anlıyorsunuz. Hikaye de çok güçlü. Devam etmesinden çok memnunum" şeklinde konuştu.

Ozan Güven'le çalışmanın büyük bir konfor olduğunu belirten Geyik, "Ozan'la uzun yıllardır sahnede birlikte oynuyoruz. Şimdi tekrar bir araya gelmek gerçekten büyük bir keyif. İlk sahnelerimi zaten Ozan'la çektim. Onun oyunculuğunu bildiğim için bu benim için harika bir alıştırmaydı" dedi.

Geçtiğimiz Eylül ayında bir ayakkabı mağazasında görüntülenen ve uzun süre aşk dedikodularıyla anılan Yüsra Geyik ve Ozan Güven'in ilişkileri hakkında açıklama yapan Geyik, "O dönemde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Ozan Bey'le hiçbir ilişkim olmadı. Bu yüzden rahatlıkla konuşabiliyorum. Güzel bir arkadaşlık yaşadık sadece" şeklinde konuştu.

Ayakkabıcı olduğu için Ozan Güven'in kendisine ortopedik sahne ayakkabısı yaptırmaya götürdüğü sırada haberin çıktığını belirten Geyik, "O gün tanıştık ve haberler hiç düzelmedi. Aşk olmadığını söylemiştik ama bu yanlış anlaşılmalar devam etti" şeklinde konuştu.

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