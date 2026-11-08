Vizontele Hayranlarına Şok! Yılmaz Erdoğan Son Noktayı Koydu

Yılmaz Erdoğan, Vizontele 3 için 2028'in başını işaret etti. Ünlü sanatçı, merakla beklenen filmin sevilen serinin son halkası olacağını duyurdu!

Vizontele Hayranlarına Şok! Yılmaz Erdoğan Son Noktayı Koydu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2026 13:16

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Vizontele yıllar sonra yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Serinin devamını bekleyenler için güzel haber üçüncü filmin yolda olması. Ancak bir de üzücü tarafı var: Yılmaz Erdoğan yeni yapımın aynı zamanda Vizontele serisinin son filmi olacağını açıkladı. Yani sevilen hikâyeye yeniden kavuşacağız ama bu kez veda etmeye de hazırlanacağız.

Vizontele İçin Geri Sayım Başladı

Yılmaz Erdoğan, Fethiye Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu. Burada merakla beklenen Vizontele 3 hakkında da konuşan ünlü sanatçı filmin vizyon tarihi için hedeflerini paylaştı.

Erdoğan'ın açıklamasına göre ekip yeni filmi 2028 yılının ocak ya da şubat ayında izleyiciyle buluşturmayı planlıyor. Henüz kesinleşmiş bir vizyon günü yok ancak verilen tarih yıllardır devam filmini bekleyenler için heyecan verici.

“Bu Son Vizontele Olacak”

Asıl dikkat çeken açıklama ise filmin serideki yeriyle ilgiliydi. Yılmaz Erdoğan üçüncü yapımın final filmi olacağını açıkça söyledi. Ünlü sanatçı, “Bu son Vizontele olacak. 2028 Ocak-Şubat ayında yetiştireceğiz” diyerek hem beklenen tarihi hem serinin geleceğini duyurdu.

Böylece Vizontele dünyasına yeniden dönmek isteyenler sevinecek ancak üçüncü filmin ardından yeni bir devam hikâyesi beklememeleri gerekecek. Erdoğan'ın bu kararı seriye bir final yapma niyetini de ortaya koydu.

Vizontele Yıllar Sonra Yeniden Geliyor

İlk kez 2001 yılında izleyici karşısına çıkan Vizontele Anadolu'da televizyonun gelişiyle yaşanan değişimi mizah ve duyguyla anlatmıştı. Film kısa sürede izleyicilerin gönlünde özel bir yer edindi. 2004 yılında gelen Vizontele Tuuba ile hikâye devam etti.

Şimdi aradan geçen uzun yılların ardından üçüncü film için hazırlıklar gündemde. Üstelik oyuncu kadrosu ve hikâyenin ayrıntıları henüz açıklanmış değil. Dolayısıyla Vizontele hayranlarını hem meraklı hem duygusal bir bekleyiş bekliyor. Bu kez perde kapandığında sevilen seri de sona erecek.

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