Melis Uzunoğlu'ndan Akın Akınözü'ne Duygusal Mesaj!

Ekranların sevilen oyuncusu Akın Akınözü özel hayatıyla gündeme geldi. Moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu ile aşk yaşayan oyuncu, sevgilisiyle birlikte bir yılı geride bıraktı. Çiftin yıl dönümü kutlaması ise sosyal medyada romantik rüzgârlar estirdi. Melis Uzunoğlu sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaşırken yazdığı duygusal mesajla aşkını bir kez daha ilan etti. Akın Akınözü de bu güzel sözlere kısa ama anlamlı bir karşılık verdi.

Aşklarını İlk Kez Mayıs Ayında Göstermişlerdi

Akın Akınözü ile Melis Uzunoğlu birlikteliklerini ilk kez mayıs ayında katıldıkları bir etkinlikte gözler önüne sermişti. O günden bu yana zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte geçirdikleri keyifli anları paylaşan ikili ilişkilerini gözlerden uzak ama mutluluklarını saklamadan yaşamayı tercih ediyor.

Şimdi ise aşklarının birinci yılını kutlayan çift takipçilerine romantik bir sürpriz yaptı. Özellikle Melis Uzunoğlu'nun paylaşımına düştüğü not ikilinin birbirine duyduğu sevgiyi gözler önüne serdi.

Melis Uzunoğlu’ndan Aşk Dolu Mesaj

Birinci yıl dönümlerine özel fotoğraflarını yayımlayan Uzunoğlu Akın Akınözü'ne hitaben oldukça içten ifadeler kullandı. Sevgilisine “Nerdeydin sen bugüne kadar... Daha nice senelerimiz olsun. Bizim birlikte biriktirecek daha çok kahkahamız var. Aşık olmak müthiş bir şeymiş seninle anladım” diye seslendi.

Bu sözler takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Uzunoğlu'nun mesajında hem sevgilisini hayatında bulduğu için duyduğu mutluluk hem birlikte geçirecekleri yıllara dair heyecanı vardı.

Akın Akınözü’nden Kısa Ama Anlamlı Yanıt

Sevgilisinin romantik paylaşımına Akın Akınözü de kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu “İyi ki...” sözleriyle Melis Uzunoğlu'na karşılık verdi.

Böylece çift birinci yıl dönümlerini sosyal medyada birbirlerine sevgi dolu mesajlar göndererek kutladı. İkilinin romantik paylaşımı takipçilerinden de ilgi gördü.