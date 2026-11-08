Saba Tümer'den Erkeklere Olay Liste! Bakın Neler İstiyor

Ünlü sunucu Saba Tümer özel hayatına dair samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Melis İşiten'in programına konuk olan Tümer nasıl erkeklerden hoşlandığını, flört etmeyi neden sevdiğini ve ilişkilerde nelere önem verdiğini anlattı. Üstelik geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak Yengeç burcu erkekleri hakkında da esprili bir yorum yaptı.

Bir Erkekte Aradığı Özellikleri Tek Tek Saydı

Saba Tümer'e göre bir erkeği çekici kılan şey yalnızca dış görünüşü değil. Birlikte eğlenebilmek, mizah anlayışı ve fiziksel uyum da onun için oldukça önemli. Tümer kendisini etkileyen özellikleri sıralarken oldukça açık konuştu: “Beraber çok eğlenebilmek, iyi öpüşmesi, çok komik olması, çok zengin olması, güzel kokması.”

Yani Tümer'in gönlünü kazanmak isteyen birinin hem güldürmesi hem güzel kokması gerekiyor. Tabii maddi durum da listesinde kendine yer bulmuş durumda.

Yengeç Erkeklerine Sitemi Var!

Aşk hayatıyla ilgili geçmiş deneyimlerini de anlatan ünlü sunucu en uzun ilişkilerinin Yengeç burcu erkekleriyle olduğunu söyledi. Ancak bu burçla ilgili pek de masum olmayan bir tespiti vardı.

“Yengeç erkeğinin ne kadar beyaz, tatlı yalancı olduğunu bilecek kadar deneyimliyim artık. Tövbe!” diyen Tümer sözleriyle hem güldürdü hem geçmiş ilişkilerine küçük bir gönderme yaptı.

Flört etmeyi sevdiğini de saklamayan sunucu bunun insanın enerjisini yükselttiğini düşünüyor. Ancak herkese aynı yakınlığı göstermediğinin de altını çiziyor. Ona göre iki insan arasındaki enerji ve ten uyumu zorlamayla oluşmuyor. Bazen ne kadar uğraşsanız da o elektrik bir türlü tutmuyor.

Samimiyet Azaldı Gösteriş Arttı

Günümüz ilişkilerini de eleştiren Tümer insanların artık eskisi kadar içten olmadığını düşünüyor. Arkadaşlıklarda ve özel hayatta yapmacıklığın arttığını söyleyen sunucu yeni birini hayatına almanın kendisi için kolay olmadığını belirtti.

Üstelik herkesin hayatını gözler önünde yaşamasından da rahatsız. Tümer gösteriş merakının ve özentiliğin giderek arttığını düşünüyor.

Üzüntülerini ise çoğunlukla kendi içinde yaşamayı tercih ediyor. Ona göre acıyı ve yası gerçekten yaşamak ardından yoluna devam edebilmek için önemli.