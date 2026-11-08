Serdar Ortaç’tan Tarkan’a Sert Çıkış: Taht Benim!

Serdar Ortaç, en iyi erkek popçu sıralamasında kendisini Tarkan’ın önüne koydu. Ünlü şarkıcının açıkladığı liste magazin gündemine bomba gibi düştü!

Serdar Ortaç’tan Tarkan’a Sert Çıkış: Taht Benim!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2026 12:29

Serdar Ortaç Türk pop müziğinin en iyi erkek şarkıcıları konuşulurken öyle bir çıkış yaptı ki gözler yeniden ona ve Tarkan’a çevrildi. Kendisine yapılan sıralamada Tarkan’ın arkasında ikinci sırada gösterilmesine itiraz eden ünlü şarkıcı zirvenin gerçek sahibinin kendisi olduğunu söyledi. Üstelik yalnızca iddialı bir cümle kurmakla kalmadı kendi listesini de açıkladı. Ortaç’ın sözleri kısa sürede dikkat çekti.

“Bence Bir Numara Benim”

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç Gece Muhabiri’ne verdiği röportajda en iyi erkek popçu sıralamasıyla ilgili soruları yanıtladı. Kendisine Tarkan’ın birinci kendisinin ise ikinci sırada gösterildiği bir liste hatırlatılınca buna pek katılmadı.

Ortaç hiç düşünmeden “Bence 1 numara benim” diyerek kendi yerini zirveye koydu. Şarkıcının bu özgüvenli çıkışı röportajın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Görünen o ki Ortaç yıllardır verdiği hit şarkıların ve müzik kariyerinin hakkının teslim edilmesini istiyor.

Tarkan’ı İkinci Sıraya Koydu

Peki Serdar Ortaç’a göre listenin geri kalanı nasıl olmalı? Ünlü şarkıcı kendisini birinci sıraya yerleştirdikten sonra Tarkan’ı ikinci sıraya aldı. Üçüncü sırada Kenan Doğulu dördüncü sırada ise Mustafa Sandal vardı.

Yani Ortaç kendisine sunulan sıralamada yalnızca ilk iki ismin yerini değiştirmiş oldu. Megastar Tarkan’ı ikinci sıraya koyması da doğal olarak dikkatlerden kaçmadı.

Pop Müziğinde Zirve Tartışması Yeniden Alevlendi

Ortaç’ın açıklamaları sosyal medyada farklı yorumlara neden olabilecek türden. Kimi dinleyiciler şarkıcının kendine güvenini desteklerken kimi müzikseverler Tarkan’ın yıllardır süren başarısını hatırlatabilir.

Özellikle iki yıldızın hayranları arasında yeni bir karşılaştırmanın başlaması şaşırtıcı olmaz. Serdar Ortaç ise kendi listesini net biçimde ortaya koydu: Ona göre zirvede kendisi var Tarkan ise hemen arkasında!

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