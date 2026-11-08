Icardi İçin Aile İçi Şiddet Soruşturması! İddialar Ağır

Mauro Icardi'nin 11 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiası Arjantin'i karıştırdı. Wanda Nara'nın ihbarıyla yıldız futbolcu hakkında soruşturma başlatıldı!

Icardi İçin Aile İçi Şiddet Soruşturması! İddialar Ağır
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2026 14:03

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatında yaşandığı öne sürülen olaylarla gündemde. Eski eşi Wanda Nara ile arasındaki gerilim yeniden büyürken Arjantin basınına yansıyan iddialar oldukça ciddi. Icardi'nin 11 yaşındaki kızı Francesca'ya şiddet uyguladığı ve onu odasına kilitlediği öne sürüldü. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızından Annesine Yardım Mesajı

Arjantin basınında yer alan haberlere göre olay 6 Kasım'da yaşandı. İddiaya göre Francesca, babası Mauro Icardi'nin kendisini azarlayıp odasına kilitlediğini söyleyerek annesi Wanda Nara'dan yardım istedi.

Küçük kızın bilgisayar üzerinden WhatsApp mesajı gönderdiği, annesine evde yalnız olduğunu, babasının kendisine vurduğunu ve korktuğunu yazdığı aktarıldı. Nara'nın ihbarı üzerine polis ekipleri Icardi'nin evine gitti ve Wanda Nara ile görüştü.

Diğer Kızı da Evden Ayrıldı

Haberlere göre Francesca kendi imkânlarıyla evden çıkarak annesinin yanına gitti. Çiftin 10 yaşındaki diğer kızları Isabella'nın da evden ayrılıp annesine katıldığı belirtildi.

Icardi'nin ise evden çıkmadığı ve polis ekipleriyle görüşmeyi reddettiği öne sürüldü. O sırada Wanda Nara'nın da eve gitmesiyle ikili arasında yüksek sesli bir tartışma yaşandığı, olay yerine çok sayıda polis ve ambulansın sevk edildiği bildirildi.

Savcılık Soruşturma Başlattı

Olayın ardından Tigre Cinsiyet Şiddeti Savcılığı, Icardi hakkında "yaralama" ve "aile içi şiddet" suçlamaları kapsamında soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Bu kapsamda Wanda Nara'nın ifadesinin alınması ve Francesca'nın adli muayeneden geçirilmesi istendi. Icardi'nin polisle konuşurken "Hakim kararı var; yanımda ve benim sorumluluğumda, nokta!" dediği de haberlere yansıdı.

Nara ve beraberindekilerin hastaneye gidişinin tedavi değil, adli muayene amacı taşıdığı belirtildi. Şimdilik taraflardan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. İddialara ilişkin soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

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