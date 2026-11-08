Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Etkisi! Rakamlar Uçuşa Geçti

Nursema'nın Kızılcık Şerbeti'ne dönüşü reytinglere damga vurdu! Dizi iki kategoride sezon rekoru kırarken üç grupta da ikinci sıraya yerleşti.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Etkisi! Rakamlar Uçuşa Geçti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2026 13:40

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde beklenen kavuşma gerçekleşti, Nursema yeniden hikâyeye dahil oldu. Ceren Karakoç'un canlandırdığı karakterin dönüşü izleyicileri heyecanlandırırken dizinin reytinglerinde de dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. 6 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölüm üç kategoride de ikinci sıraya yerleşti. Üstelik yapım iki kategoride sezonun en yüksek reyting sonuçlarını elde etti. Görünen o ki Nursema'nın dönüşü dizinin izleyici ilgisini yeniden artırdı.

Nursema'nın Dönüşü Ekrana Nasıl Yansıdı?

Dizide öldüğü düşünülen Nursema'nın yeniden ailesine kavuşması bölümün en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu. Ceren Karakoç'un hayat verdiği karakterin hikâyeye dönmesiyle birlikte izleyiciler de ekrana kilitlendi.

6 Kasım'da yayınlanan 145. bölüm, Total grubunda 6,80, AB grubunda 6,88, ABC1 grubunda ise 7,25 reyting aldı. Böylece Kızılcık Şerbeti üç kategoride de gecenin ikincisi oldu. Özellikle son haftalardaki performansına bakıldığında bu yükseliş dikkat çekti.

İki Kategoride Sezon Rekoru Geldi

Dizinin başarısı yalnızca sıralamayla sınırlı kalmadı. Kızılcık Şerbeti, 23 Ekim'de yayınlanan son yeni bölümüne kıyasla Total'de 0,72, AB'de 1,10 ve ABC1'de 0,98 puanlık artış yakaladı.

Dahası Total ve ABC1 kategorilerinde sezonun en yüksek reytinglerine ulaştı. Nursema'nın dönüşünün ardından gelen bu sonuçlar dizinin yeniden güçlü bir izleyici ilgisi yakaladığını gösterdi.

Zirvede Yine Taşacak Bu Deniz Var

Kızılcık Şerbeti yükselişe geçse de cuma akşamının birincisi değişmedi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, Total'de 11,11, AB'de 10,00 ve ABC1'de 10,86 reyting alarak üç kategoride de zirveyi bırakmadı.

Böylece Kızılcık Şerbeti ikinci sırada kalırken iki dizi arasındaki rekabet de devam etti. Önümüzdeki bölümlerde Nursema'nın hikâyesinin reytinglere nasıl yansıyacağı merak konusu.

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