Advert

Yüsra Geyik bikinili poz verdi, yorum yağdı: "Kemiklerin sayılıyor"

Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınmış bir isim. Şu günlerde ise Aile dizisinde rol alıyor. Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla büyüleyici bir etki yaratan Geyik, son zamanlarda bikinili pozlarını ardı ardına paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Yüsra Geyik bikinili poz verdi, yorum yağdı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2023 12:30

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerle birlikte rol alan Yüsra Geyik, son dönemin en konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Sıkça cesur tarzını sergileyen Geyik, bikinili pozlarıyla adeta büyülemiş durumda.

Zayıflığına vurgu yapan takipçileri, "Kemiklerin sayılıyor", "Bu kadar zayıf olmanın gerekliği nedir?", "Çok fazla kilo vermişsin" gibi yorumlarda bulundu. Yüsra Geyik'in bazı takipçileri ise, "Estetik güzellik", "Kendine güvenin tavan yapmış", "Çok zarif bir görünümün var" gibi yorumlar yaptı.

Instagram hesabından sık sık cesur paylaşımlarda bulunan Geyik'in fotoğraflarına Sinem Ünsal da yorum yaptı. Ünsal, "Bunu bize neden yaptın?" şeklinde bir yorumda bulundu.

Benzer Haberler
Çağla Şıkel, Çeşme'de! Gün boyu denizden çıkmadı Çağla Şıkel, Çeşme'de! Gün boyu denizden çıkmadı
Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu
Sevgilisi kıskandı, Leyla Tanlar bikinili fotoğrafını sildi! Sevgilisi kıskandı, Leyla Tanlar bikinili fotoğrafını sildi!
Gökhan Türkmen'in deniz keyfi Gökhan Türkmen'in deniz keyfi
Kaan Urgancıoğlu baba oluyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu Kaan Urgancıoğlu baba oluyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Hakan Sabancı Hande Erçel Çifti 30 Milyon TL'yi Yaktılar Hakan Sabancı Hande Erçel Çifti 30 Milyon TL'yi Yaktılar
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!
  • 12-08-2023 21:27

SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!
  • 18-08-2023 09:47

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!
  • 13-08-2023 14:21

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!
  • 18-08-2023 08:55

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!