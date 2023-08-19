Yüsra Geyik bikinili poz verdi, yorum yağdı: "Kemiklerin sayılıyor"

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerle birlikte rol alan Yüsra Geyik, son dönemin en konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Sıkça cesur tarzını sergileyen Geyik, bikinili pozlarıyla adeta büyülemiş durumda.

Zayıflığına vurgu yapan takipçileri, "Kemiklerin sayılıyor", "Bu kadar zayıf olmanın gerekliği nedir?", "Çok fazla kilo vermişsin" gibi yorumlarda bulundu. Yüsra Geyik'in bazı takipçileri ise, "Estetik güzellik", "Kendine güvenin tavan yapmış", "Çok zarif bir görünümün var" gibi yorumlar yaptı.

Instagram hesabından sık sık cesur paylaşımlarda bulunan Geyik'in fotoğraflarına Sinem Ünsal da yorum yaptı. Ünsal, "Bunu bize neden yaptın?" şeklinde bir yorumda bulundu.