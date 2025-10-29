Yurdaer Okur'a sette sürpriz doğum günü kutlaması

29-10-2025

Yudaer Okur, 51. yaş gününü oyuncu arkadaşları ve set çalışanları ile pasta keserek kutladı... 29 Ekim'de doğan Yurdaer Okur, “Tam bir Cumhuriyet çocuğuyum” dedi.



TRT 1'de yayınlanan ve Ayvalık'ta çekimleri devam eden 'Cennetin Çocukları' dizi setinde Yurdaer Okur’a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Yurdaer Okur, Melisa Şenolsun ve Zafer Algöz'ün paylaştığı dizinin reytinglerde büyük başarı yakalamasıyla çok mutlu olan ekip, Yurdaer Okur'un doğum günü vesilesiyle hem başarılarını, hem de ünlü oyuncunun 51. yaş gününü birlikte kutladı.

