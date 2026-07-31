Nilsu Berfin Aktaş Setlerdeki Öpüşme Sahnelerinin Perde Arkasını Anlattı

Televizyon ve sinema projelerinin aranan isimlerinden Nilsu Berfin Aktaş yapımlarda yer alan öpüşme sahnelerinin çekim süreçlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ekran başında izleyicilere duygusal görünen bu sahnelerin kamera arkasında tamamen teknik kurallara göre kurgulandığını belirten genç oyuncu sürecin sanılandan çok farklı işlediğini ifade etti. Çekimler sırasında set ekibinin oyuncuları rahat ettirmek için yoğun bir gayret gösterdiğini vurgulayan Aktaş sahnelerin son derece hızlı tamamlandığını söyledi. Kamera açılarıyla uygulanan özel teknikler sayesinde izleyicide gerçekçi bir izlenim yaratıldığını aktaran ünlü isim çekim esnasında herhangi bir kişisel duygu hissetmediğini dile getirdi.

"O Karakter Ben Değilsem Hissiyat Oluşmaz"

Oyunculuk mesleğine profesyonel bir pencereden baktığını vurgulayan Aktaş canlandırdığı figürler ile kendi öz kimliği arasında net bir çizgi çektiğini söyledi. Senaryo gereği çekilen sahnelerin işin doğal bir parçası olduğunu ifade eden oyuncu canlandırdığı karakterlerin hislerinin kişisel yaşamıyla karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Sektörde bu tür sahnelerde oynamayı tercih etmeyen meslektaşlarının kararlarına saygı duyduğunu dile getiren Aktaş kendi adına bu durumun tamamen mesleki bir süreçten ibaret olduğunu açıkladı. Ekran karşısındaki seyircinin gördüğü sahnelerin büyük çoğunluğunda fiziki temas dahi gerçekleşmediğini söyleyen yetenekli aktris kamera illüzyonunun gücüne dikkat çekti: "Hiçbir şey hissetmiyorsunuz çünkü her şey tamamen teknik ilerliyor. Sahneler çok hızlı çekiliyor, herkes oyuncuları rahat ettirmeye çalışıyor. Kameraya göre farklı teknikler uygulanıyor; çoğu zaman dudak dudağa temas etmiyoruz ama izleyici öyle zannediyor."

Karar Aşaması Yönetmenin Reji Anlayışına Bağlı

Set ortamındaki çekim kurallarını detaylandıran başarılı oyuncu sahnelerde hile yapılıp yapılmayacağı konusunun oyuncuların inisiyatifinde olmadığını vurguladı. Temasın derecesine ve kamera açısına doğrudan yönetmenin karar verdiğini belirten Aktaş reji ekibinin belirlediği kadraja göre hareket ettiklerini aktardı. Ünlü isim kendi tecrübelerine dayanarak izleyicilerin ekranda tanıklık ettiği anların çoğu zaman birer teknik açı yanılsaması olduğunu hatırlattı.