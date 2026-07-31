Bacağını Kaybeden Survivor Şampiyonu Stavros Floros'tan Yeni Paylaşım

Dominik'teki kaza sonrası bir bacağı ampute edilen Survivor Yunanistan şampiyonu Stavros Floros zorlu rehabilitasyon sürecini takipçileriyle paylaştı.

Bacağını Kaybeden Survivor Şampiyonu Stavros Floros'tan Yeni Paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2026 21:50

Survivor Yunanistan programının şampiyonu unvanını taşıyan Stavros Floros yarışma çekimleri kapsamında serbest zamanında denize dalarak zıpkınla avlanırken beklenmedik bir olay yaşamıştı. Su yüzeyine yakın bir noktada bulunduğu esnada bölgeden hızla geçen bir sürat teknesinin çarpması neticesinde ağır yara aldı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle sudan çıkarılan genç isim hızla en yakın sağlık kuruluşuna nakledildi.

Karayip adasındaki tıp merkezinde yoğun bakıma alınan şampiyon sporcunun tedavisi tam iki ay boyunca devam etti. Uzman hekimlerin gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından tıbbi bir zorunluluk ortaya çıktı. Sağlık kurulu enfeksiyon riskini ve kalıcı doku hasarını önlemek amacıyla hastanın bir bacağının ampute edilmesine karar verdi. Gerçekleştirilen başarılı cerrahi operasyonun ardından hayati tehlikeyi atlatan Floros gerekli tıbbi onayların alınmasıyla birlikte memleketi Yunanistan'a sevk edildi.

Yunanistan'da Yeni Bir Rutin

Ülkesine döndükten sonra hastane ortamından evine geçen Stavros Floros vakit kaybetmeden yeni bir rehabilitasyon programına başladı. Amputasyon işleminin fizyolojik ve psikolojik etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen sporcu, uzman fizyoterapistler eşliğinde kaslarını güçlendirme egzersizleri uyguluyor. Hayatında tamamen yeni bir sayfa açan Yunan isim denge sağlama ve protez kullanımına hazırlık aşamalarını titizlikle yürütüyor. Motor becerilerini yeniden organize eden genç yarışmacı günlük yaşam aktivitelerini kendi başına yerine getirebilmek adına kararlı bir tutum sergiliyor. Fiziksel gelişim sürecindeki istikrarı tıp ekibi tarafından da olumlu bir tablo olarak değerlendiriliyor.

"İlerleme Kaydetmeye Devam Ediyorum"

Rehabilitasyon çalışmalarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine aktaran Stavros Floros son yayınladığı videoyla mevcut durumunu gözler önüne serdi. Kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde genç sporcunun medikal bir yürüteç desteğiyle evinin salonunda adımlar attığı görülüyor. Vücut ağırlığını kollarına vererek dengesini sağlayan ve kalan bacağıyla ilerlemeye çalışan Floros videonun açıklamasına "İlerleme kaydetmeye devam ediyorum" cümlesini ekledi.

Kaza öncesinde yüksek atletik performansıyla tanınan yarışmacının yeni yaşam koşullarına uyum sağlama çabası kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Yürüteçle yaptığı antrenmanlar ilerleyen dönemde başlaması planlanan protez bacak tedavisi için de kritik bir zemin oluşturuyor.

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