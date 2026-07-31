Somer Sivrioğlu ile Talya Didem Belen Yollarını Ayırdı mı?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu özel hayatındaki son gelişmeyle magazin dünyasının odağına yerleşti. Bir süredir Talya Didem Belen ile birliktelik sürdüren deneyimli isim kişisel sosyal medya hesabında kafa karıştıran adımlar attı. Sivrioğlu, sevgilisini takipten çıkardı. Bununla da yetinmeyen ünlü şef ikilinin birlikte çekilen tüm fotoğraf karelerini profilinden kaldırdı. Bu hamle takipçilerin dikkatinden kaçmadı. İkilinin ilişkilerini sonlandırdığı yönündeki değerlendirmeler kısa sürede dijital mecralarda yayılmaya başladı.

Yüzük Paylaşımı Evlilik Sinyali Vermişti

Çiftin birlikteliği daha önce kamuoyuna yansıyan romantik karelerle sık sık gündeme geliyordu. Özellikle Talya Didem Belen’in parmağındaki yüzüğü belirgin şekilde sergilediği bir fotoğraf paylaşımı ikilinin evlilik yolunda ilerlediği algısını güçlendirmişti. Somer Sivrioğlu ise söz konusu paylaşımın altına "Bazen de evet" şeklinde bir yorum ekleyerek evlilik iddialarını adeta doğrulamıştı. Takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı alan bu diyalog çiftin mutlu birlikteliğinin simgesi olarak kabul görmüştü. Nikah masasına oturacakları konuşulan çiftin kısa süre sonra gelen bu ayrılık sinyali şaşkınlık yarattı.

Sessizliklerini Korumayı Sürdürüyorlar

Sosyal mecrada yaşanan bu dijital kopuşun ardından gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. Fotoğrafların silinmesi ve takibin bırakılması ayrılık ihtimalini neredeyse kesinleştirse de her iki isim de henüz resmi bir beyanda bulunmadı. Şef Somer Sivrioğlu ve Talya Didem Belen cephesi sessizliğini korumaya devam ediyor. İkilinin ilişkilerine tamamen nokta mı koyduğu yoksa geçici bir kriz mi yaşadığı soruları takipçiler tarafından yakından takip ediliyor.