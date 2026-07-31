Somer Sivrioğlu ile Talya Didem Belen Yollarını Ayırdı mı?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevgilisi Talya Didem Belen'i sosyal medyada takipten çıkardı ve birlikte çekildikleri tüm fotoğrafları sildi. Bu hamle ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Somer Sivrioğlu ile Talya Didem Belen Yollarını Ayırdı mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2026 21:17

Ünlü şef Somer Sivrioğlu özel hayatındaki son gelişmeyle magazin dünyasının odağına yerleşti. Bir süredir Talya Didem Belen ile birliktelik sürdüren deneyimli isim kişisel sosyal medya hesabında kafa karıştıran adımlar attı. Sivrioğlu, sevgilisini takipten çıkardı. Bununla da yetinmeyen ünlü şef ikilinin birlikte çekilen tüm fotoğraf karelerini profilinden kaldırdı. Bu hamle takipçilerin dikkatinden kaçmadı. İkilinin ilişkilerini sonlandırdığı yönündeki değerlendirmeler kısa sürede dijital mecralarda yayılmaya başladı.

Yüzük Paylaşımı Evlilik Sinyali Vermişti

Çiftin birlikteliği daha önce kamuoyuna yansıyan romantik karelerle sık sık gündeme geliyordu. Özellikle Talya Didem Belen’in parmağındaki yüzüğü belirgin şekilde sergilediği bir fotoğraf paylaşımı ikilinin evlilik yolunda ilerlediği algısını güçlendirmişti. Somer Sivrioğlu ise söz konusu paylaşımın altına "Bazen de evet" şeklinde bir yorum ekleyerek evlilik iddialarını adeta doğrulamıştı. Takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı alan bu diyalog çiftin mutlu birlikteliğinin simgesi olarak kabul görmüştü. Nikah masasına oturacakları konuşulan çiftin kısa süre sonra gelen bu ayrılık sinyali şaşkınlık yarattı.

Sessizliklerini Korumayı Sürdürüyorlar

Sosyal mecrada yaşanan bu dijital kopuşun ardından gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. Fotoğrafların silinmesi ve takibin bırakılması ayrılık ihtimalini neredeyse kesinleştirse de her iki isim de henüz resmi bir beyanda bulunmadı. Şef Somer Sivrioğlu ve Talya Didem Belen cephesi sessizliğini korumaya devam ediyor. İkilinin ilişkilerine tamamen nokta mı koyduğu yoksa geçici bir kriz mi yaşadığı soruları takipçiler tarafından yakından takip ediliyor.

Benzer Haberler
Serra Pirinç'ten Taciz İtirafı: Serra Pirinç'ten Taciz İtirafı: "Fransa'yı Terk Ettim"
Nilsu Berfin Aktaş Setlerdeki Öpüşme Sahnelerinin Perde Arkasını Anlattı Nilsu Berfin Aktaş Setlerdeki Öpüşme Sahnelerinin Perde Arkasını Anlattı
Mauro Icardi Sevgilisi China Suarez'le Big Boy Akımına Katıldı Mauro Icardi Sevgilisi China Suarez'le Big Boy Akımına Katıldı
Hande Erçel Aile Tatilinden Kareleri Sosyal Medyada Paylaştı Hande Erçel Aile Tatilinden Kareleri Sosyal Medyada Paylaştı
Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel Yeni Tatil Rotasını Paylaştı Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel Yeni Tatil Rotasını Paylaştı
Murat Göğebakan'ın Oğlu Bülent'ten Yürek Burkan Mesaj Murat Göğebakan'ın Oğlu Bülent'ten Yürek Burkan Mesaj
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu
  • 31-07-2026 16:31

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
  • 30-07-2026 15:54

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı
  • 25-07-2026 14:01

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!
  • 31-07-2026 09:56

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!