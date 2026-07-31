Serra Pirinç'ten Taciz İtirafı: "Fransa'yı Terk Ettim"

Oyuncu Serra Pirinç, "Date mi Şimdi Bu" adlı Youtube programına konuk oldu. İkili ilişkiler üzerine keyifli başlayan sohbet Pirinç’in yurt dışı seyahatinde başından geçenleri anlatmasıyla bambaşka bir boyuta taşındı. Fransa'nın başkenti Paris'te çıktığı bir buluşmayı izleyicilerle paylaşan oyuncu ilk dakikalarda her şeyin oldukça normal ilerlediğini belirtti. Şehrin atmosferini, mekanın kalitesini ve yediği yemeği överek sözlerine başlayan Pirinç ilerleyen saatlerde karşı tarafın sergilediği tuhaf tutumlar nedeniyle masada gergin anlar yaşadığını aktardı. Buluştuğu kişinin bir anda saplantılı bir tavır içine girdiğini belirten ünlü isim durumu "Herif sardı bana, sapık çıktı" sözleriyle özetledi.

Kabusa Dönen Gecenin Ardından Almanya'ya Gitti

Restoranda başlayan rahatsız edici durum gecenin sonuna doğru boyut değiştirerek psikolojik tacize dönüştü. Masadan kalkmak için "Gitmem lazım" bahanesini kullanan oyuncu hızlıca oradan uzaklaştı. Fakat karşı tarafın saplantılı eylemleri geceyle sınırlı kalmadı. Pirinç şahsı tüm iletişim kanallarından engellemesine rağmen adamın bir yıl boyunca farklı telefon numaraları ve sahte sosyal medya hesapları üzerinden kendisine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Yaşadığı panik ve korku nedeniyle Paris'te daha fazla kalamayacağını anlayan genç oyuncu ertesi sabah apar topar tren bileti alarak Fransa'yı terk etti. Güvenli bir liman arayışıyla Almanya'da yaşayan halasının yanına sığınan Pirinç uzun süre burada kalarak yaşadığı travmanın izlerini silmeye ve zihinsel olarak toparlanmaya çalıştı.

"Karşılıksız Heyecan İlişkiyi Bitirir"

Programın ilerleyen bölümlerinde genel kadın-erkek ilişkileri üzerine düşüncelerini de paylaşan oyuncu sağlıklı bir bağ kurmanın şartlarını sıraladı. İki taraf arasındaki enerji uyumunun önemine vurgu yapan Pirinç taraflardan birinin sürekli hevesli davranıp karşılığında ilgisizlik görmesinin ilişkiyi temelden sarsacağını savundu. Böyle bir tabloda ısrarcı olmanın anlamsızlığını belirten oyuncu, "Ayrılsın bence" diyerek konuya net bir nokta koydu. Duygusal dengesizliklerin insan psikolojisini yorduğunu ve çiftler arasındaki iletişimi kopardığını belirten isim güçlü bir ilişkinin ancak karşılıklı ilgiyle ayakta kalabileceğini ifade etti.

İkizler Burcu Ama Balık Gibi Hissediyor

Kişisel özellikleri hakkında samimi değerlendirmelerde bulunan Serra Pirinç astrolojik kimliği ile iç dünyası arasındaki tezatlığı gözler önüne serdi. "İkizler burcuyum ama Balık gibi hissediyorum" diyen oyuncu dışarıdan algılananın aksine oldukça duygusal bir karaktere sahip olduğunu açıkladı. Çevresindeki insanların hevesini kırmaktan büyük rahatsızlık duyduğunu, empati yeteneğinin kararlarında belirleyici rol oynadığını ekledi. Sevdiği bir kişinin heyecanına ortak olmanın kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Pirinç hayatına girecek kişiden de aynı şefkati ve ilgiyi beklediğinin altını çizdi.