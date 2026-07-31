Hande Erçel Aile Tatilinden Kareleri Sosyal Medyada Paylaştı

32 yaşındaki oyuncu Hande Erçel yoğun çalışma temposunun ardından tatil sezonunu açtı. Zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden günlük yaşamından kesitler paylaşan ünlü isim son olarak ailesiyle birlikte çıktığı yaz tatilinden özel kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Deniz ve güneşin tadını çıkaran başarılı oyuncu tatil boyunca sevdiklerine vakit ayırmaya öncelik verdi.

İkinci Bebek Heyecanı ve Yeğen Sevgisi

Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda aile içi sıcak anlar öne çıktı. Sosyal medya içerik üreticisi olan ablası Gamze Erçel’in ikinci çocuğuna hamile olması tatil anlarına ayrı bir anlam kattı. Süreç boyunca ablasının yanından ayrılmayan oyuncu hamilelik heyecanına ortak oldu.

Aynı zamanda eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile de yakından ilgilenen ünlü isim yeğeniyle geçirdiği eğlenceli anları kadraja yansıttı. Çocuklarla olan iletişimiyle bilinen oyuncunun Mavi ile oyunlar oynadığı ve sahil boyunca vakit geçirdiği görüldü.

"Aile" Notuyla Yayınladı

Tatil fotoğraflarını kişisel arşivinde topladıktan sonra takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı yayınladığı karelerin altına sade bir ifadeyle "Aile" notunu ekledi. Gönderi kısa sürede binlerce beğeni topladı. Aile bağlarına verdiği önemi her fırsatta vurgulayan ismin bu paylaşımına çok sayıda olumlu yorum yapıldı.

Sosyal Medyada Rekor Etkileşim

Uluslararası çapta da geniş bir kitleye hitap eden Hande Erçel Instagram üzerinde 32,1 milyon takipçi sayısına sahip. Ünlü oyuncunun aile temalı yeni gönderisi yayınlanır yayınlanmaz dijital mecralarda hızla yayıldı. Takipçiler ve yakın dostlar fotoğrafların altına tebrik ve destek mesajları bırakırken paylaşım günün en çok konuşulan magazin konuları arasında yerini aldı.