Hande Erçel Aile Tatilinden Kareleri Sosyal Medyada Paylaştı

Oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ve yeğeni Mavi ile çıktığı tatilden yeni fotoğraflar paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Hande Erçel Aile Tatilinden Kareleri Sosyal Medyada Paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2026 20:47

32 yaşındaki oyuncu Hande Erçel yoğun çalışma temposunun ardından tatil sezonunu açtı. Zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden günlük yaşamından kesitler paylaşan ünlü isim son olarak ailesiyle birlikte çıktığı yaz tatilinden özel kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Deniz ve güneşin tadını çıkaran başarılı oyuncu tatil boyunca sevdiklerine vakit ayırmaya öncelik verdi.

İkinci Bebek Heyecanı ve Yeğen Sevgisi

Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda aile içi sıcak anlar öne çıktı. Sosyal medya içerik üreticisi olan ablası Gamze Erçel’in ikinci çocuğuna hamile olması tatil anlarına ayrı bir anlam kattı. Süreç boyunca ablasının yanından ayrılmayan oyuncu hamilelik heyecanına ortak oldu.

Aynı zamanda eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile de yakından ilgilenen ünlü isim yeğeniyle geçirdiği eğlenceli anları kadraja yansıttı. Çocuklarla olan iletişimiyle bilinen oyuncunun Mavi ile oyunlar oynadığı ve sahil boyunca vakit geçirdiği görüldü.

"Aile" Notuyla Yayınladı

Tatil fotoğraflarını kişisel arşivinde topladıktan sonra takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı yayınladığı karelerin altına sade bir ifadeyle "Aile" notunu ekledi. Gönderi kısa sürede binlerce beğeni topladı. Aile bağlarına verdiği önemi her fırsatta vurgulayan ismin bu paylaşımına çok sayıda olumlu yorum yapıldı.

Sosyal Medyada Rekor Etkileşim

Uluslararası çapta da geniş bir kitleye hitap eden Hande Erçel Instagram üzerinde 32,1 milyon takipçi sayısına sahip. Ünlü oyuncunun aile temalı yeni gönderisi yayınlanır yayınlanmaz dijital mecralarda hızla yayıldı. Takipçiler ve yakın dostlar fotoğrafların altına tebrik ve destek mesajları bırakırken paylaşım günün en çok konuşulan magazin konuları arasında yerini aldı.

Benzer Haberler
Serra Pirinç'ten Taciz İtirafı: Serra Pirinç'ten Taciz İtirafı: "Fransa'yı Terk Ettim"
Nilsu Berfin Aktaş Setlerdeki Öpüşme Sahnelerinin Perde Arkasını Anlattı Nilsu Berfin Aktaş Setlerdeki Öpüşme Sahnelerinin Perde Arkasını Anlattı
Somer Sivrioğlu ile Talya Didem Belen Yollarını Ayırdı mı? Somer Sivrioğlu ile Talya Didem Belen Yollarını Ayırdı mı?
Mauro Icardi Sevgilisi China Suarez'le Big Boy Akımına Katıldı Mauro Icardi Sevgilisi China Suarez'le Big Boy Akımına Katıldı
Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel Yeni Tatil Rotasını Paylaştı Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel Yeni Tatil Rotasını Paylaştı
Murat Göğebakan'ın Oğlu Bülent'ten Yürek Burkan Mesaj Murat Göğebakan'ın Oğlu Bülent'ten Yürek Burkan Mesaj
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu
  • 31-07-2026 16:31

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
  • 30-07-2026 15:54

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı
  • 25-07-2026 14:01

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!
  • 31-07-2026 09:56

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!