Mauro Icardi Sevgilisi China Suarez'le Big Boy Akımına Katıldı

Süper Lig temsilcilerinden Galatasaray ile olan 4 yıllık macerasını noktalayan Mauro Icardi saha dışındaki yaşantısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibe veda etmesinin ardından özel hayatıyla ön plana çıkan Arjantinli santrfor bir süredir birliktelik yaşadığı ünlü model ve oyuncu China Suarez ile spor salonunda çekilen renkli görüntülerini takipçileriyle paylaştı. İkilinin antrenman esnasında kaydettiği eğlenceli anlar dijital platformlarda kısa sürede çok sayıda etkileşim topladı.

"Big Boy" Akımına Sevgilisiyle Katıldı

Sosyal mecrada son dönemin en popüler meydan okuma içerikleri arasında yer alan "Big Boy" akımı tecrübeli futbolcunun da radarına girdi. Spor salonundaki çalışma rutinini farklı bir boyuta taşıyan yıldız golcü, sevgilisini ağırlık barı yerine kullanarak göğsünün üzerinde kaldırdı. Partnerini bench press hareketiyle yukarı iten yetenekli sporcu sergilediği sıra dışı performansla izleyenleri şaşırttı. İkili arasındaki uyum dikkat çekerken başarılı futbolcu bu özel anları kayıt altına almayı ihmal etmedi.

"Böyle Antrenman Yapmak Bir Zevk"

Eğlenceli videolarını kişisel sosyal medya hesabından yayınlayan Arjantinli oyuncu paylaşımının altına "Böyle antrenman yapmak bir zevk" ifadesini not düştü. İkilinin neşeli halleri ve birbirleriyle olan uyumu kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Dijital Mecralarda Viral Oldu

İkilinin eğlenceli antrenman videosu kısa sürede sosyal ağlarda binlerce kez yeniden paylaşıldı. Spor camiasından ve magazin dünyasından birçok tanınmış ismin de etkileşimde bulunduğu gönderi kullanıcıların odağı haline geldi. Arjantinli model China Suarez de kendi profilinde video karesini yayınlayarak neşeli anları takipçilerine ulaştırdı.

Galatasaray Sonrası Yeni Dönem

Türkiye'de geçirdiği 4 sezon boyunca sergilediği başarılı performans ve attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen ünlü santrfor takımdan ayrılışının ardından vaktinin büyük bölümünü partnerine ve kişisel antrenmanlarına ayırıyor. Güney Amerika basınının da yakından takip ettiği çift sosyal ağlarda paylaştıkları eğlenceli videolarla gündemdeki yerini koruyor.