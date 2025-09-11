Yurdaer Okur Yeni Sezonda İki Dizide Birden Rol Alacak

Yurdaer Okur, yeni sezonda iki dizi ve bir tiyatro oyunu ile hem ekranlarda hem de sahnede sanatseverlerle buluşacak.

Yurdaer Okur Yeni Sezonda İki Dizide Birden Rol Alacak
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 11-09-2025 15:46

Usta oyuncu Yurdaer Okur, yeni sezonda hem televizyon hem de dijital projelerle izleyiciyle buluşacak. Başarılı oyuncu aynı zamanda sahnelediği tiyatro oyunu ile yurtiçi ve yurtdışı turnelerine hazırlanıyor.

İki Dizide Birden Rol Alacak

Film ve dizilerin aranan ismi Yurdaer Okur, bu sezon yoğun bir tempoya girecek. TRT 1’de yayınlanacak olan “Cennetin Çocukları” dizisinde Baytar Ahmet karakterini canlandıracak olan oyuncu, aynı anda dijital platformda ekrana gelecek “İmam Gazali” dizisinde Cüveyni karakteri ile rol alacak.

Tiyatro Turnesi Başlıyor

Dizilerin yanı sıra Okur, sahnede de seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Başarılı oyuncunun hem oynayıp hem de yönettiği “Ran Severmişim Meğeri” adlı tiyatro oyunu, yurtiçinde sahnelenecek ve ayrıca İngiltere, Almanya, Hollanda gibi birçok ülkede tiyatroseverlerle buluşacak.

Sanatseverlerden Tam Not Alıyor

Büründüğü karakterlere kattığı derinlik sayesinde her rolünde izleyicinin takdirini kazanan Yurdaer Okur, bu sezon hem dizi hem de tiyatro performansıyla sanat dünyasında adından söz ettirecek. Oyuncunun hayranları, hem televizyon ekranlarında hem de tiyatro sahnelerinde onun performansını izleme fırsatı bulacak.

Benzer Haberler
Kadife Kelepçe'nin Okuma Provası Gerçekleşti Kadife Kelepçe'nin Okuma Provası Gerçekleşti
Yeni Kara Komedi Dizisi Geliyor: Ali Atay Başrolde! Yeni Kara Komedi Dizisi Geliyor: Ali Atay Başrolde!
Nurgül Yeşilçay Setlere Dönüyor! İşte Yeni Dizisi... Nurgül Yeşilçay Setlere Dönüyor! İşte Yeni Dizisi...
Aslı Enver’in Yeni Dizisi Ayna: Serra Rolüyle Ekrana Geliyor Aslı Enver’in Yeni Dizisi Ayna: Serra Rolüyle Ekrana Geliyor
Halef: Köklerin Çağrısı Yayın Tarihi Açıklandı! Eski Halef’le Yeni Halef Karşı Karşıya Halef: Köklerin Çağrısı Yayın Tarihi Açıklandı! Eski Halef’le Yeni Halef Karşı Karşıya
Aşk ve Gözyaşı Dizisinin Yayın Tarihi Açıklandı: Kızılcık Şerbeti’ne Rakip Geliyor Aşk ve Gözyaşı Dizisinin Yayın Tarihi Açıklandı: Kızılcık Şerbeti’ne Rakip Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi
  • 11-09-2025 09:31

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor
  • 08-09-2025 16:12

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor

Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı
  • 10-09-2025 18:35

Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi
  • 08-09-2025 09:47

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi

Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt’a Büyük Şok: Evlerinde Hırsızlık Olayı
  • 10-09-2025 09:59

Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt’a Büyük Şok: Evlerinde Hırsızlık Olayı