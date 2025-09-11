Yurdaer Okur Yeni Sezonda İki Dizide Birden Rol Alacak

Usta oyuncu Yurdaer Okur, yeni sezonda hem televizyon hem de dijital projelerle izleyiciyle buluşacak. Başarılı oyuncu aynı zamanda sahnelediği tiyatro oyunu ile yurtiçi ve yurtdışı turnelerine hazırlanıyor.

İki Dizide Birden Rol Alacak

Film ve dizilerin aranan ismi Yurdaer Okur, bu sezon yoğun bir tempoya girecek. TRT 1’de yayınlanacak olan “Cennetin Çocukları” dizisinde Baytar Ahmet karakterini canlandıracak olan oyuncu, aynı anda dijital platformda ekrana gelecek “İmam Gazali” dizisinde Cüveyni karakteri ile rol alacak.

Tiyatro Turnesi Başlıyor

Dizilerin yanı sıra Okur, sahnede de seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Başarılı oyuncunun hem oynayıp hem de yönettiği “Ran Severmişim Meğeri” adlı tiyatro oyunu, yurtiçinde sahnelenecek ve ayrıca İngiltere, Almanya, Hollanda gibi birçok ülkede tiyatroseverlerle buluşacak.

Sanatseverlerden Tam Not Alıyor

Büründüğü karakterlere kattığı derinlik sayesinde her rolünde izleyicinin takdirini kazanan Yurdaer Okur, bu sezon hem dizi hem de tiyatro performansıyla sanat dünyasında adından söz ettirecek. Oyuncunun hayranları, hem televizyon ekranlarında hem de tiyatro sahnelerinde onun performansını izleme fırsatı bulacak.