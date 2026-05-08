Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti: "Bir Daha Görmeyeceksiniz" Demişti Ama...

"Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz" diyen Şeyma Subaşı bu kuralı çabuk bozdu. Ünlü internet fenomeni bikinili karelerini Instagram hesabına yükledi.

Yayın Tarihi : 08-05-2026 11:27

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın adı bir dönem uyuşturucu operasyonlarıyla anılmıştı. Yurtdışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü fenomen ardından kendi isteği ile Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim olmuştu. Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Şubaşı, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DİNİ PAYLAŞIMLARI ÖNE ÇIKTI!

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda yasaklı madde testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı bu sürede yapmış olduğu dini paylaşımlarla dikkat çekmişti. Ayetler, dualar paylaşan ve takibe aldığı isimlerle dikkat çeken Şeyma Subaşı, seccade ve ferace paylaşımıyla da oldukça konuşulmuştu.

"SAMİMİ TÖVBE SÜRECİNDEYİM"

Ardından gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Şeyma Subaşı, “Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim ve geçeceğim. Kendimle alakalı, geleceğim ile alakalı gerçekten kararları aldığım bir büyük dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım; sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık ve inançla ve sorumlulukla yaşamak. Zaten bu hep böyleydi ama belki de yaşamamız gereken kaderi biz yaşıyoruz tabii ki de. Her şerde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

BİKİNİ KURALI

Ayrıca Şeyma Subaşı bugüne kadar sıkça paylaştığı bikinili fotoğraf ve videoları artık paylaşmayacağını açıklamıştı. Ünlü internet fenomeni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz” ifadelerini kullanmıştı. Fakat Şeyma Subaşı bu sözünü tutamadı.

ŞEYMA SUBAŞI'NDAN BİKİNİLİ FOTOĞRAFLAR

Şeyma Subaşı bugün Instagram hesabından bazı fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarının altına "Kaç canım kaldı. Şaka yapıyorum deep thoughts bırak Şeyma dedim. Böyle random fotolarla karşınızdayım. Bilirsiniz show must go on" notunu düşen fenomen ismin paylaştığı kareler arasında bikinili fotoğraflarının olması da dikkatlerden kaçmadı.

