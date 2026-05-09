Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu: "Dünden Daha İyiyim"

Özge Gürel katıldığı bir programda kendine yapılan eleştiriler hakkında konuştu. İşte detaylar...

Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-05-2026 15:57

Özge Gürel Youtube yayınlanan "Neden Filmimi Çekemiyorum" programına konuk oldu. Programda çarpıcı itiraflar ve kendine dair samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu kendisine yapılan eleştiriler hakkında da konuştu.

Serkan Çayoğlu'yla mutlu bir evlilik sürdüren Özge Gürel, "Biz gerçekten birbirimizin hayatını kolaylaştırma konusunda çok iyi bir çiftiz" diyerek uzun ilişkinin sırrını verdi.

Eleştirilere Cevap Verdi

Oyunculuğu hakkında da konuşan Özge Gürel kendi hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. Başarılı oyuncu şöyle konuştu:

"Oyunculuğumla ilgili yapılan eleştirileri söyleyeyim. Burada da çok üzüldüğüm, incindiğim zamanlar da oldu. Çünkü ben gerçekten çalışıyorum. Ve ayrıca 'ya zaten öyle oynuyoruz işte' gibi bir durumda değiliz. Müthiş bir emek veriyoruz.

Sonra şunu fark ettim; Bu çok normal. Herkese hitap etmeyebilir bu durum. Nasıl yaptığım yemeğin tadı herkese hitap etmeyebiliyorsa oyunculuğum da herkese hitap etmeyebilir. Burada sanırım asıl bilmem gereken ve kabullenmem gereken en başından beri şu oldu; Dünden iyiyim. 

Zaten devam eden bir yolculuk. Ayrıca "çok iyi oyuncuyum" demek bana garip ve ürkütücü gelen bir şey. Ben gerçekten çok çalışan ve gerçekten her zaman dününden daha iyi olan bir oyuncuyum, hepimiz gibi. Bir bankacı da şu an en iyi versiyonunda değil muhtemelen. O da dününden daha iyi ve daha da iyi olacak. Benim de hayat yolculuğum bu."

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Özge Gürel'in bu açıklamaları sosyal medyada da oldukça ilgi gördü. Kullanıcılar, başarılı oyuncunun eleştirileri çok doğru bir noktadan görerek hareket ettiğini belirtti. Yapılan eleştirilere kızmak, sinirlenmek yerine, "dünden daha iyiyim" diyerek bu yolculuğa devam etmenin kariyeri açısından da en doğru yöntem olduğu yazıldı.

Benzer Haberler
Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a Evlenme Teklifi: Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a Evlenme Teklifi: "Evet" Dedi
Hadise'den Aleyna Tilki'ye Övgü Dolu Sözler: Hadise'den Aleyna Tilki'ye Övgü Dolu Sözler: "Ben Bunu Zaten Hep Hissediyordum Ama..."
Zehra Güneş'ten Çok Konuşulacak Açıklamalar: Zehra Güneş'ten Çok Konuşulacak Açıklamalar: "Nişanlandım, evlendim, boşandım..."
Hadise'den Olay Yaratacak Aşk İtirafı: Hadise'den Olay Yaratacak Aşk İtirafı: "Yaşadım"
Zara İmajını Yeniledi! Görenler Dönüp Bir Daha Baktı Zara İmajını Yeniledi! Görenler Dönüp Bir Daha Baktı
Selin Yağcıoğlu ile Yollar Ayrıldı mı? Kerem Bürsin’den Olay Yaratan Ayrılık Açıklaması Selin Yağcıoğlu ile Yollar Ayrıldı mı? Kerem Bürsin’den Olay Yaratan Ayrılık Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu:
  • 09-05-2026 15:57

Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu: "Dünden Daha İyiyim"

Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!
  • 04-05-2026 11:24

Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!

Ünlü Spor Spikerinin Yayında Giydiği Kıyafetler Uygunsuz Bulundu! Şikayet Yağıyor
  • 06-05-2026 09:57

Ünlü Spor Spikerinin Yayında Giydiği Kıyafetler Uygunsuz Bulundu! Şikayet Yağıyor

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti:
  • 08-05-2026 11:27

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti: "Bir Daha Görmeyeceksiniz" Demişti Ama...

Sinem Kobal Londra Sokaklarını Fethetti: Yeni Tatil Rotası Olay Oldu!
  • 06-05-2026 11:00

Sinem Kobal Londra Sokaklarını Fethetti: Yeni Tatil Rotası Olay Oldu!