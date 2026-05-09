Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu: "Dünden Daha İyiyim"

Özge Gürel Youtube yayınlanan "Neden Filmimi Çekemiyorum" programına konuk oldu. Programda çarpıcı itiraflar ve kendine dair samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu kendisine yapılan eleştiriler hakkında da konuştu.

Serkan Çayoğlu'yla mutlu bir evlilik sürdüren Özge Gürel, "Biz gerçekten birbirimizin hayatını kolaylaştırma konusunda çok iyi bir çiftiz" diyerek uzun ilişkinin sırrını verdi.

Eleştirilere Cevap Verdi

Oyunculuğu hakkında da konuşan Özge Gürel kendi hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. Başarılı oyuncu şöyle konuştu:

"Oyunculuğumla ilgili yapılan eleştirileri söyleyeyim. Burada da çok üzüldüğüm, incindiğim zamanlar da oldu. Çünkü ben gerçekten çalışıyorum. Ve ayrıca 'ya zaten öyle oynuyoruz işte' gibi bir durumda değiliz. Müthiş bir emek veriyoruz.

Sonra şunu fark ettim; Bu çok normal. Herkese hitap etmeyebilir bu durum. Nasıl yaptığım yemeğin tadı herkese hitap etmeyebiliyorsa oyunculuğum da herkese hitap etmeyebilir. Burada sanırım asıl bilmem gereken ve kabullenmem gereken en başından beri şu oldu; Dünden iyiyim.

Zaten devam eden bir yolculuk. Ayrıca "çok iyi oyuncuyum" demek bana garip ve ürkütücü gelen bir şey. Ben gerçekten çok çalışan ve gerçekten her zaman dününden daha iyi olan bir oyuncuyum, hepimiz gibi. Bir bankacı da şu an en iyi versiyonunda değil muhtemelen. O da dününden daha iyi ve daha da iyi olacak. Benim de hayat yolculuğum bu."

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Özge Gürel'in bu açıklamaları sosyal medyada da oldukça ilgi gördü. Kullanıcılar, başarılı oyuncunun eleştirileri çok doğru bir noktadan görerek hareket ettiğini belirtti. Yapılan eleştirilere kızmak, sinirlenmek yerine, "dünden daha iyiyim" diyerek bu yolculuğa devam etmenin kariyeri açısından da en doğru yöntem olduğu yazıldı.