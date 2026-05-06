Ünlü Spor Spikerinin Yayında Giydiği Kıyafetler Uygunsuz Bulundu! Şikayet Yağıyor

Şampiyonlar Ligi yayınlarının sembol isimlerinden biri haline gelen ve dünya çapında "Champions Girl" olarak tanınan Arnavut spiker Eva Murati, bu kez sunumundan ziyade tercih ettiği kostümleriyle gündemde. Sosyal medyada milyonlarca hayranı bulunan güzel spiker hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

Yayın İlkeleri Tartışması

Instagram’da 1,4 milyon takipçisi olan ve her paylaşımıyla beğeni rekorları kıran Eva Murati’nin, canlı yayınlarda giydiği iddialı kıyafetler bazı izleyicileri rahatsız etti. Sosyal medyada yayılan iddialara göre; bir grup sporsever, Murati’yi "yayın ilkelerine aykırı ve uygunsuz kıyafet seçimi" gerekçesiyle ilgili mercilere şikayet etti.

"Resmi Kıyafet" Çağrısı

Güzel spikere karşı görüş bildiren bazı izleyicilerin, spor programlarının ciddiyetini koruması gerektiğini savunarak daha resmi ve klasik kıyafetlerin tercih edilmesi yönünde kampanya başlattığı öne sürüldü. Özellikle sosyal medya üzerinden örgütlenen bu grup, spor içeriğinin önüne geçen tarz seçimlerini eleştiri yağmuruna tuttu.

Sosyal Medyada Destek Görüyor

Kariyerine model ve oyuncu olarak başlayan 30 yaşındaki Eva Murati, hakkındaki şikayet iddialarına rağmen sosyal medyadaki popülaritesini koruyor. Bir kesim kıyafetlerini eleştirirken, büyük bir hayran kitlesi ise Murati’nin ekran enerjisini ve tarzını savunmaya devam ediyor. Her yayından sonra paylaştığı fotoğraflara binlerce destek mesajı ve beğeni gelmeye devam eden Murati, Arnavutluk’un en çok konuşulan ekran yüzleri arasında zirvede kalmayı sürdürüyor.