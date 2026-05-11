Engin Polat'tan Olay Paylaşım! Sosyal Medyada Gündem Oldu

Son dönemde Dilan Polat'la ilişkisi bir dargın bir barışık devam eden Engin Polat paylaşımlarıyla gündeme geliyordu. Sürekli kavga eden ve boşanma iddialarıyla magazin sayfalarından düşmeyen çiftten Engin Polat öyle bir paylaşım yaptı ki fena şekilde dillere düştü.

Olay Paylaşım



Engin Polat'ın paylaşımında masanın üzerinde duran erkeklerde ereksiyon bozukluğu (iktidarsızlık) için kullanılan reçeteli bir ilaç görüldü. Durumu erken fark eden Engin Polat paylaşımını hemen silse de sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Polat ardından hesabını da kapattı.

Boşanıyorlar mı?

Öte yandan Engin Polat'ın evliliği ile ilgili iddialar da gündemden düşmüyor. Eşi Dilan Polat'la boşanacağı yönünde haberler çıkmaya devam ediyor. Sosyal medyada her anlarını paylaşan çiften Dilan Polat, "Seninle yollarımızı bu kez kesin olarak ayırma kararı aldım" demişti.

Fakat daha sonra çift barışıp boşanmaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı. Bu durumu da bazı sosyal medya kullanıcıları 'reklam' olarak yorumlamıştı. Hatta çiftin etkileşim alabilmek için böyle bir yola başvurdukları da iddia edilmişti.

Dilan Polat'ın yeni kazanç kapısı

Güzellik merkezleri kapanan Dilan Polat bu kez bambaşka bir işe adım attı. Daha önce "Enerci" ve "Hokkabaz" şarkılarıyla müzik piyasasına adım atan sosyal medya fenomeni şimdilerde kadınlar matinesinde sahne alarak gelir elde ediliyor.



