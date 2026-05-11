Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...

Güldür Güldür Show'un oyuncularından Onur Buldu, katıldığı programda yaşadığı dolandırıcılık olayını detaylarıyla anlattı. Yakın arkadaşlarından birine ev almak için para gönderdiğini söyleyen Buldu, dolandırıldığını anlayınca büyük bir şok yaşadı. 

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-05-2026 11:21


Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Bilal karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Onur Buldu, yakın bir dostu tarafından dolandırıldı. Alper Kul'un programına konuk olan Buldu, yaşadığı dolandırıcılık olayını en ince noktasına kadar anlattı. Oyuncu yaşadıklarını "Rezalet bir süreçti" diyerek paylaştı.

"Arkadaş Parayı Yiyormuş"

Bir arkadaşının taklitle ev alması için kendisini bir  müteahitle tanıştırdığını anlatan Onur Buldu, "Bir arkadaşım aracılığıyla onun tanıdığı bir müteahit abiden bir ev almak için anlaştık. Evin parasını taksitle, yani işte çalıştıkça ödeyeceğim. Ben parayı arkadaşıma yolluyorum, o da müteahite ödüyor sanıyordum Ama arkadaş parayı yiyormuş. Ben arkadaşa para yolluyorum,  o yiyormuş. E tapu zamanı yaklaştı. Ben müteahhit abiye telefon ettim. Pardon müteahhit abi beni aradı.

"Rezalet Bir Süreçti"

Sen dedi sen saf bir insana benziyorsun. Ödemeyi ne zaman yapacaksın? Anlamış herhalde herif. Dedim abi ben hepsini ödedim.  Bana para gelmedi dedi. Hemen dedi arıyorsun onu işte o arkadaşı konuşun dedi. Onu da al yanıma gelin dedi. O zaman Uğur da yanımdaydı, resmen yıkıldım. ‘Birini kaybettik sandım’ dedi. Rezalet bir süreçti.”

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Onur Buldu'nun dolandırılma hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Yakın arkadaşı tarafından bu şekilde bir duruma maruz bırakılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Arkadaş kurbanı olmuş" diyerek ünlü oyuncuya destek olurken, bir kesim ise "parayı arkadaşına değil, müteahite göndermeliydi" diyerek eleştiride bulundu. Oyuncunun sevenleri Onur Buldu'ya 'geçmiş olsun" mesajları göndermeyi de ihmal etmedi. 


 

