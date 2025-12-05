Yunus Günçe Eşiyle Ölümden Döndü: Çok Ciddi Bir Şey Atlattık"

Bodrum'da yaşayan oyuncu ve sunucu Yunus Günçe, evinde çıkan yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Survivor 2016 yarışmacısı olan Günçe, yangının kısa sürede söndürüldüğünü ve durumu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yangının Korkutuculuğunu Yaşadı

Akşam saatlerinde evde çıkan yangına anında müdahale ettiklerini belirten Yunus Günçe, yaşadıklarını ve durumlarının iyi olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Çok ciddi bir şey atlattık. Köpeklerimiz ve biz iyiyiz. Yangının ne kadar korkutucu olduğunu gördük, yaşadık."

Günçe, Milas Jandarma Komutanlığı ve Milas İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.

Ayrıca, yangın sırasında kendileri kadar çaba gösteren komşularına da teşekkür mesajı paylaşmayı ihmal etmedi.