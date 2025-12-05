Yunus Günçe Eşiyle Ölümden Döndü: Çok Ciddi Bir Şey Atlattık"

Bodrum’da yaşayan oyuncu Yunus Günçe'nin evinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Günçe, sosyal medyadan "Çok ciddi bir şey atlattık. Köpeklerimiz ve biz iyiyiz" açıklamasını yaptı.

Yunus Günçe Eşiyle Ölümden Döndü: Çok Ciddi Bir Şey Atlattık
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-12-2025 17:00

Bodrum'da yaşayan oyuncu ve sunucu Yunus Günçe, evinde çıkan yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Survivor 2016 yarışmacısı olan Günçe, yangının kısa sürede söndürüldüğünü ve durumu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yangının Korkutuculuğunu Yaşadı

Akşam saatlerinde evde çıkan yangına anında müdahale ettiklerini belirten Yunus Günçe, yaşadıklarını ve durumlarının iyi olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Çok ciddi bir şey atlattık. Köpeklerimiz ve biz iyiyiz. Yangının ne kadar korkutucu olduğunu gördük, yaşadık."

Günçe, Milas Jandarma Komutanlığı ve Milas İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.

Ayrıca, yangın sırasında kendileri kadar çaba gösteren komşularına da teşekkür mesajı paylaşmayı ihmal etmedi.

Benzer Haberler
Derya Uluğ ve Asil Gök’ten Dubai Kaçamağı: Aralık Ayında Güneşin ve Denizin Tadını Çıkardılar! Derya Uluğ ve Asil Gök’ten Dubai Kaçamağı: Aralık Ayında Güneşin ve Denizin Tadını Çıkardılar!
Buse Terim’den 10 Yıllık Evliliğin Ardından Sürpriz Hamle: Yeni Aşkını Resmen İlan Etti! Buse Terim’den 10 Yıllık Evliliğin Ardından Sürpriz Hamle: Yeni Aşkını Resmen İlan Etti!
Merve Dizdar’dan Taşınma İsyanı: Merve Dizdar’dan Taşınma İsyanı: "Evim Yıkılıyor, Allah Düşmanıma Nasip Etsin"
Gökhan Türkmen Konseri Skandalla Bitti: Mekan Sahibi Eşine Küfretti, Gerginliğin Nedeni Ücret Tartışması Çıktı! Gökhan Türkmen Konseri Skandalla Bitti: Mekan Sahibi Eşine Küfretti, Gerginliğin Nedeni Ücret Tartışması Çıktı!
Kanserle Mücadele Eden Irmak Ünal’dan Duygusal İtiraf: Kanserle Mücadele Eden Irmak Ünal’dan Duygusal İtiraf: "Allah Yazılımımı Güncelliyormuş Gibiydi"
Şarkıcı Güllü’nün Ölümüyle İlgili Şok İddia: Şarkıcı Güllü’nün Ölümüyle İlgili Şok İddia: "İtildiği Görüntüler Kameramda"
ÇOK OKUNANLAR
Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama:
  • 02-12-2025 10:44

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama: "Divertikül kanaması ile..."

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
  • 01-12-2025 13:27

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Derin Talu'nun
  • 29-11-2025 13:15

Derin Talu'nun "Kıskançlar Çirkin ve Şişko" Paylaşımı Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
  • 04-12-2025 11:31

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı
  • 05-12-2025 10:00

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı