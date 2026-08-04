Aybüke Pusat Tesettüre Girdi! Yeni Rolü Çok Konuşulacak

Aybüke Pusat bu kez alıştığımız ekran imajının çok dışında bir rolle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hem yapımcılığını üstlendiği hem başrolünde yer aldığı En Mutlu Günümde filminden paylaşılan ilk kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özellikle tesettürlü görüntüsü dikkat çeken oyuncu yeni karakteriyle hayranlarını oldukça şaşırttı. Film henüz vizyona girmeden konuşulmaya başlarken hikâyesi de merak uyandırdı.

Hem Kamera Önünde Hem Kamera Arkasında

Bu proje Aybüke Pusat için diğer işlerinden biraz farklı. Çünkü bu kez sadece başrol oyuncusu olarak değil aynı zamanda yapımcı olarak da filmin içinde yer alıyor. Senaryosunu yazıp yönetmen koltuğuna oturan Erkan Tunç'un imzasını taşıyan filmin çekimleri İstanbul'da tamamlandı.

Bağımsız bir yapım olarak hazırlanan En Mutlu Günümde'nin ilk hedefi festival yolculuğu olacak. Festival sürecinin ardından filmin sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

Hikâyesi Şimdiden Merak Uyandırdı

Filmde Aybüke Pusat, Nesrin isimli genç bir kadını canlandırıyor. Hikâye bir cemaatin yönlendirmesiyle birbirlerini hiç tanımadan evlendirilen Nesrin ve Ercan'ın hayatına odaklanıyor. Halil Babür'ün hayat verdiği Ercan karakteriyle zaman içinde gelişen ilişkileri beklenmedik olaylarla bambaşka bir noktaya taşınıyor.

İkilinin birbirlerini tanımaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkan sırlar ve yaşanan gelişmeler filmin dramatik atmosferini şekillendiriyor.

İlk Kareler Büyük İlgi Gördü

Filmin yayınlanan ilk fotoğraflarında Aybüke Pusat'ın tesettürlü hali dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden oldukça farklı bir görünümde olması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Birçok kullanıcı yeni rolün cesur bir tercih olduğunu söylerken, bazıları da filmin konusunu merak ettiğini belirten yorumlar yaptı. Kadrosunda Reha Özcan, Elit Andaç Çam, Erşan Utku Ölmez, Arın Kuşaksızoğlu ve Ebru Aytürk gibi deneyimli isimlerin de yer aldığı film, daha ilk kareleriyle sinemaseverlerin radarına girmeyi başardı. Festival yolculuğunun ardından filmin nasıl bir ilgi göreceği ise şimdiden merak konusu oldu.