Sarp Bozkurt Sahnedeyken Gelen Haberle Gözyaşlarını Tutamadı!

Sarp Bozkurt son günlerde kariyerinin en mutlu anlarından birini yaşadı. Birçok kişinin Sen Çal Kapımı, Tolgshow, Balkan Ninnisi ve Baba Evi gibi yapımlardan tanıdığı başarılı oyuncu bu kez uluslararası bir ödülle gündeme geldi. Üstelik güzel haberi kırmızı halıda ya da ödül töreninde değil tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanırken öğrendi. O an yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk ise sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Galata Filmiyle Büyük Başarı Geldi

Bozkurt başrolünü Suyumbige Dadalı ile paylaştığı Galata filmindeki performansıyla dikkat çekti. Umut Osman Demirkol'un yönettiği film sayesinde bu kez rotasını Türkiye'nin dışına çevirdi ve İtalya'da düzenlenen International Imago Film Festivali'nden sevindirici haber geldi.

Festivalde "En İyi Yabancı Film Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterilen oyuncu güçlü rakiplerini geride bırakarak ödülün sahibi oldu. Böylece kariyerine uluslararası ölçekte önemli bir başarı daha eklemiş oldu.

Ödül Haberini Sahneye Çıkarken Aldı

İşin en ilginç tarafı ise ödülü öğrendiği an oldu. Sarp Bozkurt ödül törenine katılamadı çünkü o sırada Ayvalık'ta 7 Kocalı Hürmüz adlı tiyatro oyununda sahneye çıkmaya hazırlanıyordu.

Bir yandan oyun heyecanını yaşarken diğer yandan aklı İtalya'daki törendeydi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu an oyundayız ama aklım İtalya'da. Aday gösterilmek bile çok güzel ama insan ister istemez sonucu da merak ediyor" diyerek heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Sevincini Gizleyemedi

Beklediği haber geldiğinde ise yaşadığı mutluluğu saklayamadı. Ödülü kazandığını öğrenen Bozkurt, "Allah'ım oldu, oldu" sözleriyle sevincini dile getirdi. Ancak kutlama yapmaya bile vakti olmadı. Çünkü kısa süre sonra yeniden sahneye çıkıp oyununa devam etmesi gerekiyordu.

Daha sonra yaptığı paylaşımda ise hem çok mutlu olduğunu söyledi hem de esprili bir yorum yaptı. "Bu ödülün hakkını verebilmem için galiba hemen İtalyanca öğrenmem lazım" diyen oyuncu, takipçilerini de gülümsetti. Başarılı oyuncunun bu samimi paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Özellikle ödülü sahnede çalışırken öğrenmesi, birçok kişi tarafından "emeğin karşılığını almak" şeklinde yorumlandı.