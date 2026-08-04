Geri Sayım Başladı! Özcan Deniz İstanbul'u Sallamaya Geliyor

Yaz konserleri hız kesmeden devam ederken sahneye çıkmaya hazırlanan isimlerden biri de Özcan Deniz oldu. Sevilen sanatçı 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında hayranlarıyla buluşacak. Yenikapı Festival Park'ta gerçekleşecek konser için geri sayım başlarken, müzikseverler şimdiden bu özel geceyi konuşmaya başladı. Özcan Deniz'in uzun bir aranın ardından festival atmosferinde sahne alacak olması da konserin heyecanını artırıyor.

Festivalde Unutulmaz Bir Gece Hazırlığı

Özcan Deniz, yaz konser maratonunun ilk büyük buluşmasını İstanbul Festivali'nde gerçekleştirecek. Binlerce kişinin katılması beklenen konserde sanatçı yıllardır dillerden düşmeyen sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyecek.

Konser için hazırlıklarını sürdüren Özcan Deniz'in sahne performansına özel sürprizler de eklediği konuşuluyor. Bu yüzden festivale gelecek izleyicileri sadece klasik bir konser değil enerjisi yüksek ve bol sürprizli bir gece bekliyor.

Sevilen Şarkılar Sahneyi Sallayacak

Yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Özcan Deniz konser boyunca hem nostaljik şarkılarına hem de en sevilen parçalarına repertuvarında yer verecek. Festival alanını dolduracak binlerce kişi, sanatçının hit olmuş eserlerine hep birlikte eşlik edecek.

Sahnedeki enerjisi ve dinleyicisiyle kurduğu güçlü bağla bilinen Özcan Deniz'in yine unutulmaz anlara imza atması bekleniyor. Özellikle yaz akşamlarının vazgeçilmez konser atmosferini yaşamak isteyenler için bu etkinlik sezonun dikkat çeken organizasyonlarından biri olarak görülüyor.

Yaz Turnesi Resmen Başlıyor

5 Ağustos'taki İstanbul konseri, Özcan Deniz'in yaz boyunca devam edecek konser turnesinin de ilk önemli durağı olacak. Sanatçı, festivalde hayranlarıyla buluştuktan sonra farklı şehirlerde de sahne almaya devam edecek.

İstanbul Festivali'nde başlayacak bu yoğun konser maratonu Özcan Deniz hayranları için yazın en heyecan verici etkinliklerinden biri olmaya aday. Şimdiden geri sayım başlarken binlerce müziksever Yenikapı Festival Park'ta unutulmaz bir gece yaşamak için buluşmayı bekliyor.