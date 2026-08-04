Sevgilisi Tutuklandı! Zebani Efe'nin Sözleri Ortalığı Karıştırdı

Fatma Soydaş'ın tutuklanmasının ardından konuşan Zebani Efe, önce duygusal açıklamalar yaptı, ardından kullandığı "Bir yenge gider, biri gelir" sözüyle tepki çekti.

Sevgilisi Tutuklandı! Zebani Efe'nin Sözleri Ortalığı Karıştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-08-2026 21:26

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklanan Fatma Soydaş'ın ardından gözler bu kez erkek arkadaşı Efe Beycan'a çevrildi. İnternette "Zebani Efe" olarak tanınan Beycan, yaptığı açıklamalarla kısa sürede gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Konuşmasının başında duygusal ifadeler kullanan Beycan, sözlerinin sonunda yaptığı çıkışla sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Tutuklama Sonrası İlk Kez Konuştu

Fatma Soydaş'ın tutuklanmasının ardından sessizliğini bozan Efe Beycan, yaşanan süreçten dolayı üzgün olduğunu söyledi. Soydaş ile son zamanlarda aralarının iyi olmadığını anlatan Beycan, bu nedenle cezaevine de gidemediğini ifade etti.

Beycan'ın açıklamasına göre Soydaş, cezaevi görüş listesine onun ismini yazdırmadığı için ziyaret gerçekleştiremedi. Bu yüzden şu an nasıl olduğunu da tam olarak bilmediğini söyledi.

Geçmişi Anlatırken Duygusallaştı

Konuşmasının devamında eski günleri hatırlayan Beycan, birlikte çektikleri videoları ve yaşadıkları anıları unutamadığını dile getirdi. Gittikleri birçok yerin kendisine Soydaş'ı hatırlattığını söyleyen fenomen isim, onun gülüşünü ve yaptığı şakaları özlediğini de ifade etti.

Ayrıca tutuklama kararının gereğinden fazla ağır olduğunu düşündüğünü belirten Beycan, olayın bu noktaya gelmesine şaşırdığını söyledi. Soydaş'ın kısa süre içinde özgürlüğüne kavuşmasını temenni ettiğini de sözlerine ekledi.

Son Cümlesi Sosyal Medyayı Karıştırdı

Açıklamanın en çok konuşulan bölümü ise son dakikalarda geldi. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Efe Beycan, ilişkiyle ilgili konuşurken kullandığı ifadelerle herkesi şaşırttı.

"Bir yenge gider, bir yenge gelir. Gider yenisini buluruz." sözlerini kullanan Beycan, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcılar bu sözleri duyarsız bulurken, bazıları ise Beycan'ın olayları esprili bir dille anlatmaya çalıştığını savundu.

Böylece Fatma Soydaş'ın tutuklanmasının ardından başlayan tartışmalar, bu kez Efe Beycan'ın açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Özellikle konuşmasının sonundaki ifadeler, sosyal medya platformlarında binlerce yorumun yapılmasına neden oldu.

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