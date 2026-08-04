Nefise Karatay'dan Şoke Eden Survivor İtirafı! "En Büyük Hatam Buydu"

Survivor denince akıllara gelen isimlerden biri olan Nefise Karatay samimi açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Yarışma döneminde yaşadığı ilişkiyle uzun süre konuşulan Karatay o günlere dönüp baktığında en büyük pişmanlığının özel hayatını milyonların izlediği bir yarışmanın parçası haline getirmek olduğunu söyledi. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Samimi İtiraflar

Katıldığı bir programda Survivor günlerini anlatan Nefise Karatay geçmişte yaptığı bazı tercihleri bugün olsa kesinlikle tekrarlamayacağını söyledi. Özellikle yarışma sırasında yaşadığı ilişkiyi ekran önünde yaşamış olmasının kendisi için büyük bir hata olduğunu dile getiren Karatay o dönem duygularıyla hareket ettiğini ve bunun sonuçlarını sonradan daha net gördüğünü anlattı.

Karatay "Bir şeyi değiştirme şansım olsaydı ilişkimi asla yarışmaya taşımazdım." diyerek pişmanlığını açıkça dile getirdi.

"Fevri Davrandım" Dedi

Ünlü isim o dönem yaşadığı olaylara bugün çok daha farklı baktığını da söyledi. Kendisini fevri biri olarak tanımlayan Karatay, bazen anlık duygularla alınan kararların insanı zor durumda bırakabildiğini ifade etti.

Sözleriyle geçmişte yaptığı hataların farkında olduğunu gösteren Karatay, iyi giden bir ilişkiyi kendi davranışlarıyla yıprattığını düşündüğünü belirtti. Bu yüzden yaşananlardan kimseyi suçlamadığını aksine en büyük sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Sorumluluğu Üzerine Aldı

Açıklamalarının en dikkat çeken kısmı ise kimseyi hedef göstermemesi oldu. Nefise Karatay, yaşanan süreçte asıl hatayı kendisinin yaptığını düşündüğünü belirterek "İlişkimi oraya taşıdığım için çok pişmanım. Asıl suçlu benim." ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra gelen bu öz eleştiri Survivor izleyicileri tarafından da dikkatle takip edildi. Sosyal medyada birçok kullanıcı Karatay'ın samimi tavrını takdir ederken, bazıları ise geçmişte yaşananların hâlâ konuşulmasının şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. Görünen o ki Survivor'da yaşanan bazı olaylar yıllar geçse de gündemde kalmaya devam ediyor.